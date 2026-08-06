Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Última oportunidad para disfrutar de la exposición "La Revuelta y la Nieve" en el Pozo Santa Bárbara

La muestra se podrá ver gratuitamente hasta el 16 de agosto, en un espacio que invita a repensar sobre las Cuencas mineras en la era digital

Visitantes disfrutando de la exposición &quot;La Revuelta y la Nieve&quot;.

Visitantes disfrutando de la exposición "La Revuelta y la Nieve". / Cedida a LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Hernández

Mieres

La comarca del Caudal fue epicentro de la minería asturiana. No se puede negar que gran parte de sus habitantes han estado ligados de alguna manera con este sector. En ese sentido, uno de los pozos más célebres es el Pozo Santa Bárbara, declarado desde 2010 como Bien de Interés Cultural (BIC). Es ahí donde el artista gijonés, Dionisio González, invita a todo el público a su exposición "La Revuelta y la Nieve", disponible hasta el 16 de agosto.

Este próximo día 14 hay visita guiada, y quedan solo unas pocas plazas. En la muestra se podrá aprender a pensar en la minería desde la era digital en la que vivimos. La exposición parte de la singularidad del subsuelo asturiano como un espacio en el que confluyen dimensiones geológicas y simbólicas. Los estratos de carbón, trabajo y memoria colectiva colaboran positivamente en la obra. De esta manera, el artista propone un recorrido en tres bloques que atraviesa la historia minera, donde reflexiona sobre una arquitectura ficticia e imagina un futuro digital para las minas.

Exposición

La primera parte comienza con la mina siendo un espacio donde la tierra, cuerpo e historia "se excavan mutuamente". El documental "La Revuelta y la Nieve: Camus y la Cuenca Asturiana" combina el pensamiento existencialista de Albert Camus con la historia de la minería asturiana. Desde la insurrección de octubre del 34 hasta las huelgas del franquismo y el cierre del pozo en 1995.

Visitantes disfrutando de la exposición &quot;La Revuelta y la Nieve&quot;.

Visitantes disfrutando de la exposición "La Revuelta y la Nieve". / Cedida a LNE

El segundo bloque muestra varias maquetas videoproyectadas y fotografías donde el artista imagina una vida alterna en las Cuencas si la vivienda obrera hubiera nacido de la lógica del oficio minero y no de modelos genéricos. De esta manera, González propone una nueva mirada de la vivienda popular donde gobiernan la pizarra, el acero y el hormigón. El último punto ofrece una experiencia inmersiva donde se proyecta la reconversión de las galerías inactivas en infraestructura digital: centros de datos, laboratorios tecnológicos, etc.

El Pozo

El Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha también una serie de visitas guiadas al Pozo. El propio Dionisio González fue quien lideró varias de ellas, siendo todo un éxito con lleno absoluto para conocer los detalles y las curiosidades de la exposición.

Noticias relacionadas y más

Dionisio González explicando su obra en la exposición &quot;La Revuelta y la Nieve&quot;.

Dionisio González explicando su obra en la exposición "La Revuelta y la Nieve". / Cedida a LNE

En un espacio donde se prentende "continuar el camino iniciado para convertir esta instalación minera en un centro de experiencias artísticas", afirmaba Nuria Ordóñez, concejala de Cultura, también se puede seguir visitando la galería de manera libre. Las inscripciones para la visita guiada exposición se podrán realizar en la página web del Ayuntamiento de Mieres.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
  2. La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de 'Los creyentes', con José Coronado
  3. El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde
  4. Las Cuencas, refugio inmobiliario para compradores de toda España: “Ya no quedan chollos de 25.000 euros
  5. Helicópteros para ayudar al ganado en Aller y salvar la sequía en las zonas de pastos
  6. La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres
  7. La autoexigencia de Mieres: 'Ganamos población y ofrecemos calidad de vida, pero no es suficiente', afirma el Alcalde
  8. Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores

Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores

El polideportivo de Oñón ya luce en el corazón de Mieres y estará listo para finales de año

El polideportivo de Oñón ya luce en el corazón de Mieres y estará listo para finales de año

El Principado niega la "dejadez" con el entorno de Pajares y replica al sector de la nieve que incluso está limpiando y trabajando en terrenos que "no son" de su propiedad

El Principado niega la "dejadez" con el entorno de Pajares y replica al sector de la nieve que incluso está limpiando y trabajando en terrenos que "no son" de su propiedad

El lavadero de Murias, en Aller, un lienzo para la pintura del artista internacional Joan Aguiló

El lavadero de Murias, en Aller, un lienzo para la pintura del artista internacional Joan Aguiló

Pavimento, carril bici y jardineras: la "nueva piel" del terreno liberado por la vías en Langreo ya toma forma

Pavimento, carril bici y jardineras: la "nueva piel" del terreno liberado por la vías en Langreo ya toma forma

Fuentes, bancos, puentes o desbroces: Laviana impulsa un plan para mantener en condiciones los espacios públicos del concejo

Fuentes, bancos, puentes o desbroces: Laviana impulsa un plan para mantener en condiciones los espacios públicos del concejo

Regresa el certamen de tonada de San Martín del Rey Aurelio después de tres años de parón: "Estamos muy ilusionados con la recuperación del concurso"

Regresa el certamen de tonada de San Martín del Rey Aurelio después de tres años de parón: "Estamos muy ilusionados con la recuperación del concurso"
Tracking Pixel Contents