Última oportunidad para disfrutar de la exposición "La Revuelta y la Nieve" en el Pozo Santa Bárbara
La muestra se podrá ver gratuitamente hasta el 16 de agosto, en un espacio que invita a repensar sobre las Cuencas mineras en la era digital
Lucía Hernández
La comarca del Caudal fue epicentro de la minería asturiana. No se puede negar que gran parte de sus habitantes han estado ligados de alguna manera con este sector. En ese sentido, uno de los pozos más célebres es el Pozo Santa Bárbara, declarado desde 2010 como Bien de Interés Cultural (BIC). Es ahí donde el artista gijonés, Dionisio González, invita a todo el público a su exposición "La Revuelta y la Nieve", disponible hasta el 16 de agosto.
Este próximo día 14 hay visita guiada, y quedan solo unas pocas plazas. En la muestra se podrá aprender a pensar en la minería desde la era digital en la que vivimos. La exposición parte de la singularidad del subsuelo asturiano como un espacio en el que confluyen dimensiones geológicas y simbólicas. Los estratos de carbón, trabajo y memoria colectiva colaboran positivamente en la obra. De esta manera, el artista propone un recorrido en tres bloques que atraviesa la historia minera, donde reflexiona sobre una arquitectura ficticia e imagina un futuro digital para las minas.
Exposición
La primera parte comienza con la mina siendo un espacio donde la tierra, cuerpo e historia "se excavan mutuamente". El documental "La Revuelta y la Nieve: Camus y la Cuenca Asturiana" combina el pensamiento existencialista de Albert Camus con la historia de la minería asturiana. Desde la insurrección de octubre del 34 hasta las huelgas del franquismo y el cierre del pozo en 1995.
El segundo bloque muestra varias maquetas videoproyectadas y fotografías donde el artista imagina una vida alterna en las Cuencas si la vivienda obrera hubiera nacido de la lógica del oficio minero y no de modelos genéricos. De esta manera, González propone una nueva mirada de la vivienda popular donde gobiernan la pizarra, el acero y el hormigón. El último punto ofrece una experiencia inmersiva donde se proyecta la reconversión de las galerías inactivas en infraestructura digital: centros de datos, laboratorios tecnológicos, etc.
El Pozo
El Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha también una serie de visitas guiadas al Pozo. El propio Dionisio González fue quien lideró varias de ellas, siendo todo un éxito con lleno absoluto para conocer los detalles y las curiosidades de la exposición.
En un espacio donde se prentende "continuar el camino iniciado para convertir esta instalación minera en un centro de experiencias artísticas", afirmaba Nuria Ordóñez, concejala de Cultura, también se puede seguir visitando la galería de manera libre. Las inscripciones para la visita guiada exposición se podrán realizar en la página web del Ayuntamiento de Mieres.
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