Vox denuncia el "estado de abandono" de las canchas deportivas del concejo de Aller
El partido político considera "lamentable" la conservación de las instalaciones
Lucía Hernández
El grupo político Vox ha denunciado el "estado de descuido" de las canchas deportivas del concejo de Aller. La formación acusa al equipo de gobierno municipal de una "falta de compromiso inaceptable", que "viene afectando desde hace tiempo a los vecinos y usuarios de dichas instalaciones", subrayaba Juan Antonio del Peño, portavoz del partido. Para ellos, es inaceptable esa "falta de compromiso con el deporte base y con los vecinos de Aller", quienes merecen contar con instalaciones deportivas seguras y accesibles, recalcaban.
Vox asegura haber trasladado en reiteradas ocasiones al concejal de Deportes, "la necesidad de acometer obras de mejora y mantenimiento en estas instalaciones deportivas". Añaden, también, que "las respuestas han sido únicamente promesas y continuas dilaciones, sin que hasta la fecha se hayan llevado a cabo actuaciones que solucionen los problemas existentes".
El grupo municipal exige al equipo de gobierno que "deje de posponer estas actuaciones y que actúe de manera inmediata para rehabilitar las canchas deportivas del concejo, garantizando un servicio digno para todos los usuarios".
Piscinas
Hace menos de un mes, el partido político presentó una moción en el Pleno reclamando la "contratación de un servicio de vigilancia en la piscina municipal". Según del Peño, usuarios de la piscina les trasladaron que "existen comportamientos que incumplen las normas de uso de la instalación". Es por esto que pidieron al Ayuntamiento "velar por el correcto funcionamiento de sus servicios, garantizando el cumplimiento de las normas de uso y tranquilidad a los usuarios".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
- La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de 'Los creyentes', con José Coronado
- El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde
- Las Cuencas, refugio inmobiliario para compradores de toda España: “Ya no quedan chollos de 25.000 euros
- Helicópteros para ayudar al ganado en Aller y salvar la sequía en las zonas de pastos
- La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres
- La autoexigencia de Mieres: 'Ganamos población y ofrecemos calidad de vida, pero no es suficiente', afirma el Alcalde
- Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres