Vox denuncia el "estado de abandono" de las canchas deportivas del concejo de Aller

El grupo político Vox ha denunciado el "estado de descuido" de las canchas deportivas del concejo de Aller. La formación acusa al equipo de gobierno municipal de una "falta de compromiso inaceptable", que "viene afectando desde hace tiempo a los vecinos y usuarios de dichas instalaciones", subrayaba Juan Antonio del Peño, portavoz del partido. Para ellos, es inaceptable esa "falta de compromiso con el deporte base y con los vecinos de Aller", quienes merecen contar con instalaciones deportivas seguras y accesibles, recalcaban.

Vox asegura haber trasladado en reiteradas ocasiones al concejal de Deportes, "la necesidad de acometer obras de mejora y mantenimiento en estas instalaciones deportivas". Añaden, también, que "las respuestas han sido únicamente promesas y continuas dilaciones, sin que hasta la fecha se hayan llevado a cabo actuaciones que solucionen los problemas existentes".

El grupo municipal exige al equipo de gobierno que "deje de posponer estas actuaciones y que actúe de manera inmediata para rehabilitar las canchas deportivas del concejo, garantizando un servicio digno para todos los usuarios".

Piscinas

Hace menos de un mes, el partido político presentó una moción en el Pleno reclamando la "contratación de un servicio de vigilancia en la piscina municipal". Según del Peño, usuarios de la piscina les trasladaron que "existen comportamientos que incumplen las normas de uso de la instalación". Es por esto que pidieron al Ayuntamiento "velar por el correcto funcionamiento de sus servicios, garantizando el cumplimiento de las normas de uso y tranquilidad a los usuarios".