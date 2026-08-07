Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Barra de bar, guías y corte de tráfico en el acceso a Polio: Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar

"Queremos hacer de esta jornada un día para recordar", destaca el gobierno local

Un ciclista en el monte Polio.

Un ciclista en el monte Polio. / Foto cedida a LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar del día 12 de agosto. "El concejo se sitúa en la franja de mayor visibilidad de este fenómeno astronómico y por ello se ha elegido, por su situación y características, Polio como lugar oficial de visualización", señaló el gobierno local.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Un espacio al que se podrá acceder en vehículo privado (por su ubicación no se pondrán autobuses) o a pie, y que "estará regulado por Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad del tráfico y el estacionamiento en zona delimitada para ello. El acceso se realizará a través de la MI-5 y se cortará a las 20 horas, o antes si se cubre el aforo previsto, quedando solo abierto el sentido descendente a partir de ese momento, dando por finalizada la jornada a las 23 horas", indicaron fuentes municipales.

En la zona de Polio se ubicará una barra de bar y también un vehículo de comida "para disfrutar de esta jornada tan especial y, además, habrá guías para ayudar a interpretar el eclipse y poder conocer detalles sobre un fenómeno astronómico histórico que se vivirá en Mieres al máximo".

Noticias relacionadas y más

Naturaleza

La concejalía de Turismo que dirige Álvaro González anima "a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar con seguridad del eclipse y a hacer caso a las recomendaciones de las guías y de las personas expertas para hacer de esta jornada un día para recordar". Además, se pide que se tenga en cuenta que el lugar de visualización "se encuentra en plena naturaleza, por lo que se pide sensibilidad en el cuidado del entorno, con precaución sobre todo en temas sensibles como la posibilidad de incendios y el respeto y protección del medio ambiente".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
  2. La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de 'Los creyentes', con José Coronado
  3. El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde
  4. Las Cuencas, refugio inmobiliario para compradores de toda España: “Ya no quedan chollos de 25.000 euros
  5. Helicópteros para ayudar al ganado en Aller y salvar la sequía en las zonas de pastos
  6. La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres
  7. La autoexigencia de Mieres: 'Ganamos población y ofrecemos calidad de vida, pero no es suficiente', afirma el Alcalde
  8. Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres

El Principado ya elabora un nuevo plan (con menos viviendas) para el barrio de El Puente, en Langreo, tras el rechazo vecinal al proyecto original

El Principado ya elabora un nuevo plan (con menos viviendas) para el barrio de El Puente, en Langreo, tras el rechazo vecinal al proyecto original

La plaza de San Roque de Blimea llena sus calles de fiesta, tradición y mucha cultura

La plaza de San Roque de Blimea llena sus calles de fiesta, tradición y mucha cultura

El ciclo "A la vera del Nalón" se despide este sábado en La Chalana con la actuación del grupo "Cover Planet"

El ciclo "A la vera del Nalón" se despide este sábado en La Chalana con la actuación del grupo "Cover Planet"

De granja avícola a viviendas sociales para asentar población joven en el parque natural de Redes: este es el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Sobrescobio

De granja avícola a viviendas sociales para asentar población joven en el parque natural de Redes: este es el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Sobrescobio

La wiphala ya luce en el balcón del Ayuntamiento de Langreo: el concejo celebra el día internacional de los pueblos indígenas

La wiphala ya luce en el balcón del Ayuntamiento de Langreo: el concejo celebra el día internacional de los pueblos indígenas

Villamoréi celebra sus fiestas de San Roque, en la que volverá a repicar la campana de su ermita

Villamoréi celebra sus fiestas de San Roque, en la que volverá a repicar la campana de su ermita

Barra de bar, guías y corte de tráfico en el acceso a Polio: Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar

Barra de bar, guías y corte de tráfico en el acceso a Polio: Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio
Tracking Pixel Contents