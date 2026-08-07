Barra de bar, guías y corte de tráfico en el acceso a Polio: Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar
"Queremos hacer de esta jornada un día para recordar", destaca el gobierno local
El Ayuntamiento de Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar del día 12 de agosto. "El concejo se sitúa en la franja de mayor visibilidad de este fenómeno astronómico y por ello se ha elegido, por su situación y características, Polio como lugar oficial de visualización", señaló el gobierno local.
Un espacio al que se podrá acceder en vehículo privado (por su ubicación no se pondrán autobuses) o a pie, y que "estará regulado por Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad del tráfico y el estacionamiento en zona delimitada para ello. El acceso se realizará a través de la MI-5 y se cortará a las 20 horas, o antes si se cubre el aforo previsto, quedando solo abierto el sentido descendente a partir de ese momento, dando por finalizada la jornada a las 23 horas", indicaron fuentes municipales.
En la zona de Polio se ubicará una barra de bar y también un vehículo de comida "para disfrutar de esta jornada tan especial y, además, habrá guías para ayudar a interpretar el eclipse y poder conocer detalles sobre un fenómeno astronómico histórico que se vivirá en Mieres al máximo".
Naturaleza
La concejalía de Turismo que dirige Álvaro González anima "a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar con seguridad del eclipse y a hacer caso a las recomendaciones de las guías y de las personas expertas para hacer de esta jornada un día para recordar". Además, se pide que se tenga en cuenta que el lugar de visualización "se encuentra en plena naturaleza, por lo que se pide sensibilidad en el cuidado del entorno, con precaución sobre todo en temas sensibles como la posibilidad de incendios y el respeto y protección del medio ambiente".
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