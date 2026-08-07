Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores

Dolor en Mieres por el fallecimiento de José García Páramo, "Pin Pegarates", histórico luchador por los derechos de los trabajadores y por las libertades democráticas. García Páramo, de 94 años (1 de mayo de 1932, Mieres), participó activamente en la "huelgona" de 1962, fue uno de los "once de Ablaña" que protagonizaron una sonada protesta laboral en 1967 en el pozo Llamas y, en 2024, fue galardonado con el premio "Pozu Fortuna" que entrega el Ayuntamiento de Mieres anualmente a las personas que destacan por su compromiso social y su lucha por la memoria histórica.

Militante del Partido Comunista (PC) desde 1962, colaboró en la puesta en marcha del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), del que siempre fue activo militante. Desde IU de Mieres se lamenta su muerte, "hay personas que cambiaron el curso de la historia con su lucha por alcanzar una mejor sociedad, reivindicando el derecho de los trabajadores y la recuperación de las libertades democráticas". Su compromiso social viene de familia. Su padre murió en el penal de Santoña (Cantabria), donde estaba recluido, siendo represaliado en uno de los denominados "batallones" de trabajadores.

1945, Fábrica de Mieres

Empezó muy joven a trabajar, ya en 1945 entró en Fábrica de Mieres. Allí, explican desde IU, conoció la "realidad laboral y la problemática" de los trabajadores. Posteriormente, empezó en la mina, donde ya empieza a "participar de manera definitiva en las luchas y reivindicaciones laborales, formando parte de la puesta en marcha de CCOO y la lucha política por las libertades en el PC". Este compromiso sociolaboral y político le acarrearon "numerosas represalias, en forma de despidos, detenciones y cárcel en varios periodos".

En la "huegona" de 1962 participó activamente. Fue el año en el que acabó afiliándose al PC. También se implicó enérgicamente en las huelgas de 1963 y 64, en las que se reivindicaba, entre otras cuestiones, la vuelta a casa de los mineros represaliados y que estaban deportados en otras regiones. Por este motivo "pasó a formar parte de la lista negra", que le impedía trabajar en las minas. En 1965 intervino en el asalto a la Comisaría de Policía de Mieres, una protesta contra la represión ejercida contra mineros y sus familias en las Cuencas.

Mina Llamas

Con posterioridad entró a trabajar en el Pozo Llamas, en Ablaña. Allí fue despedido en 1967, y junto a otros compañeros decide impulsar una serie de protestas, fueron conocidos como los "Once de Ablaña". El documental "La mina en Llamas", de Manuel García Cuesta, recoge este hecho histórico. Fue detenido, y en 1968 estuvo en la cárcel de Carabanchel. Ya en 1977, con la Ley de Amnistía tras la muerte el dictador Franco, pudo volver a trabajar en la mina, hasta su jubilación. Finalmente, en 2024 su compromiso fue premiado con el galardón "Pozu Fortuna". El galardón destacaba de "Pin Pegarates" que representaba a quienes "dieron lo mejor de su vida para conseguir libertades democráticas, justicia social y mejoras en las condiciones de vida de los demás".

Tanatorio

García Páramo, viudo de Julia Quiñonero, deja un hijo y una nieta. La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio de Mieres, en la sala número 4. Este sábado 8 de agosto será incinerado.