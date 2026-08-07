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De granja avícola a viviendas sociales para asentar población joven en el parque natural de Redes: este es el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Sobrescobio

El derribo del inmueble, en la localidad de Villamoréi, ya está adjudicado, y acto seguido los terrenos se cederán al Principado para impulsar la construcción

El edificio de la vieja planta avícola de Villamoréi, que se va a derribar.

El edificio de la vieja planta avícola de Villamoréi, que se va a derribar.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioseco

De granja avícola a viviendas sociales para jóvenes en pleno parque natural de Redes. Esta es la gran transformación que impulsa el Ayuntamiento de Sobrescobio para un inmueble ubicado en la localidad de Villamoréi, un espacio que durante años acogió una granja de gallinas, pero que lleva ya mucho tiempo abandonado y en muy mal estado. El Ayuntamiento ha contratado su derribo, unas obras que costarán casi 54.000 euros, y acto seguido cederá los terrenos al Principado con un objetivo: que en estos terrenos se construya una nueva promoción de vivienda social.

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El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, explicó que el Consistorio "ya ha adjudicado la obra" para proceder al derribo de la antigua granja avícola. Un edificio de 422 metros cuadrados construidos, sobre una parcela de 524 metros cuadrados. El presupuesto base de licitación era de 61.474 euros, que en el concurso público de adjudicación, al que concurrieron cuatro empresas, se redujo hasta los 53.784 euros. El plazo de ejecución, en un principio, sería de tres meses.

Desde el Ayuntamiento indicaron que la nave presenta "un avanzado estado de deterioro, por lo que la demolición", en un primer momento, "responde a razones de seguridad, salubridad y protección". El proyecto de derribo, firmado por el estudio Bízkares Biosolutions, establece cuatro fases para la obra. La primera, el desbroce del entorno. La segunda, y más delicada, la retirada de las placas de fibrocemento con amianto, y la consiguiente gestión especializada de estos residuos. Finalmente, la demolición y la retirada y tratamiento de los escombros.

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Rioseco y Soto

Marcelino Martínez apuntó que, tras la obra, el Ayuntamiento pondrá los terrenos a disposición del Principado. Lo que se pretende hacer en la parcela es "construir vivienda social". El Alcalde apuntó que las dos últimas promociones de este tipo construidas en el concejo, en Soto de Agues y Rioseco, favorecieron "el asentamiento de población joven". Una fórmula que busca repetirse levantando vivienda en Villamoréi, "para que la gente joven tenga acceso a vivienda de calidad".

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