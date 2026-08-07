El lavadero de Murias, en Aller, un lienzo para la pintura del artista internacional Joan Aguiló

Joan Aguiló es uno de los artistas urbanos y muralistas más reconocidos del país, también con gran presencia a nivel internacional. Natural de Palma de Mallorca, estos días ha participado en un proyecto de la Casa de Artistas "La Volandrina", una residencia artística situada en Los Estrullones (Aller). Es en dicho concejo donde el pintor ha querido plasmar su arte con un mural en el antiguo lavadero de Murias.

El trabajo de Aguiló se caracteriza por "apropiarse del espacio público para narrar historias, a través de la representación de personas anónimas". Es por ello que no ha sido casualidad que fuera él el elegido para representar parte de la vida cotidiana de Murias y alrededores. Con un lenguaje artístico propio y siguiendo su libertad de expresión, Aguiló ha representado a tres jóvenes jugando en el río, un trabajo titulado "Xanes". Durante la ejecución del mural, el artista contó con la compañía de vecinos, y de personas vinculadas a "La Volandrina".

El artista Joan Aguiló pintando el mural delante de los vecinos de Murias. / Cedida a LNE

La obra ha gustado tanto que hasta Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller, expresó que "es un trabajo espectacular". De hecho, ya están visitando con el artista "algún que otro espacio en el que estamos desarrollando trabajos, para ver si podemos contar con algún mural más en próximas colaboraciones".

Identidad

No es casualidad que el muralista decidiera cambiar las grandes metrópolis de España, incluso de Reino Unido, Dinamarca o la India, y sus destacados festivales artísticos. Con su marca personal pretende "poner en valor este espacio emblemático y contribuir a la dinamización cultural y patrimonial del concejo mediante el arte urbano de calidad". Además, esto "supone una magnífica oportunidad para seguir impulsando el intercambio cultural y proyectar el concejo como un territorio abierto a la creación e innovación artística".

El artista eligió una imagen de los niños en el río porque es "más allá del lugar, un momento para hacer comunidad". Aguiló agradeció a la residencia, al Ayuntamiento de Aller y a la Asociación Vecinal Colegiata de Muria su apuesta por su arte, "por su predisposición y por todas las facilidades".

Joan Aguiló pintando el mural en el antiguo lavadero de Murias. / Cedida a LNE

Aller consolida así la residencia de artistas "La Volandrina", un "espacio de referencia para la creación contemporánea", que invita a participar tanto a artistas nacionales, como internacionales. El proyecto se ha podido impulsar gracias a la asociación cultural "Colorín Coloradas". El plan también cuenta con talleres, muestras escénicas, exposiciones de artes visuales e intervenciones colectivas, con el fin de enriquecer la oferta cultural del concejo, trabajando desde lo rural.