Pavimento, carril bici y jardineras: la "nueva piel" del terreno liberado por la vías en Langreo ya toma forma

La metamorfosis de los terrenos liberados por las vías de Feve a su paso por Langreo ya empieza a coger vuelo. Las nuevas rotondas, el trazado del carril verde, espacios verdes y las baldosas de la nueva pavimentación son algunos de los elementos que empiezan a vislumbrarse en la nueva ciudad que emerge sobre la antigua trinchera ferroviaria. Los trabajos, con una inversión de 9,3 millones, están en su etapa definitiva. Comenzaron oficialmente el pasado mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de 15 meses con lo que deberían estar concluidos a finales de este año. Será la conclusión de unas obras que se han prolongado durante más de 15 años.

Los trenes de Feve de la línea Gijón-Laviana discurren bajo tierra por Langreo desde junio del pasado año, por un tramo soterrado entre Sama y La Felguera. El siguiente paso fue la urbanización de las 55,4 hectáreas de terreno que quedaron liberadas por las vías. La trinchera ferroviaria supuso durante décadas una herida para Langreo que ahora se está suturando.

Una de las jardineras del bulevar de Valnalón. / M. Á. G.

Tras las obras de limpieza y adecuación del suelo, la ejecución de las tuberías de abastecimiento para riego y baldeo y la colocación de bordillos para delimitar la zona urbana y la ejecución de aceras, las tareas se centran ahora en la pavimentación. Ya se están instalando las baldosas en el gran bulevar a la altura de Valnalón y pueden verse, en la misma zona, la franja verde que separa el paseo de los viales. También se está dando forma al carril bici a la altura del estadio Ganzábal.

El Principado, que financia la urbanización, sostiene que la inversión de más de 9,3 millones de euros permitirá "transformar un espacio urbano que a lo largo de más de dos kilómetros de longitud volverá a coser la malla urbana después de estar décadas fragmentada por las vías del tren".

Trazado

Empezando por Sama, la urbanización arranca en la estación nueva de Sama-Los Llerones y se extiende hasta una nueva rotonda que permitirá unir las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. El espacio tendrá una acera con carril bici y zona de aparcamiento. Desde esa zona se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Será un paseo arbolado, iluminado y con bancos para el descanso.

El carril bici a la altura de Ganzábal. / M. Á. G.

Una glorieta en su extremo sur y otra en el norte delimitarán el bulevar, de casi 500 metros de largo, a la altura de Valnalón, ya muy avanzado. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. En el punto medio se emplaza el edificio de acceso a la nueva estación de tren subterránea de La Felguera. En esta zona, el carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado, también ejecutadas ya parcialmente.

El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para mitigar la contaminación y alternará franjas de diferentes colores. La ejecución de la nueva rotonda de conexión de la calle Melquiades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera, es otro de los elementos destacados del proyecto para facilitar la circulación del tráfico.

Al final del bulevar las dos calzadas volverán a juntarse para salir de Langreo por la carretera AS-246. Allí, la antigua vía de Feve, ahora en túnel, gira hacia el este para entrar en los terrenos de la antigua estación de La Felguera y, sobre ellos, se creará un parque público con espacios verdes.