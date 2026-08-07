Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La plaza de San Roque de Blimea llena sus calles de fiesta, tradición y mucha cultura

Los vecinos disfrutaron de diversas actividades a lo largo de toda la jornada

Vecinos mirando el mercadillo de la fiesta de San Roque en Blimea.

Vecinos mirando el mercadillo de la fiesta de San Roque en Blimea. / Lucía Hernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Hernández

Blimea

Los organizadores de la fiesta de San Roque en Blimea empezaron a "dar guerra" desde bien temprano en la mañana del viernes. En un día dedicado a su patrón y especialmente a los más pequeños, los vecinos disfrutaron de una jornada "de convivencia y familiar, muy prestoso", aseguraba Mario Efrén García, presidente de la Asociación Cultural y de la Fiesta de la Plaza San Roque de Blimea.

Tras la procesión del santo desde la iglesia, hasta la plaza, los niños pudieron disfrutar de varios juegos para ellos. Para Lucía Irene Moro, su favorito es el juego de las sillas, que consiste en sentarse rápidamente cuando se para la música. Además, para ella las muñecas "Amigurumis" fabricadas por Soraya González eran "muy chulas".

En un día donde familias comparten un mismo espacio, todos coincidían en que la fiesta "viene muy bien para entretener a los niños", afirmaba Dolores Hevia, vecina de la localidad. El objetivo del día era pasar un buen momento, acompañados de caras conocidas, pero también invitando a posibles futuros residentes. Rocío Castillo llegó desde Málaga hace cuatro años, ahora es una más, teniendo el honor de crear la alfombra floral dedicada al santo y cumpliendo con la tradición desde su instalación en Blimea.

Vecinos mirando la alfombra floral de la fiesta de San Roque en Blimea.

Vecinos mirando y haciendo la alfombra floral de la fiesta de San Roque en Blimea. / Lucía Hernández

En una fiesta que se lleva celebrando desde 1998, locales y visitantes disfrutan cada año de una jornada llena de diversión y memoria. Para ello, la plaza lucía fotos antiguas donde aparecían los primeros vecinos de la zona, algunos ya fallecidos, a modo de homenaje de sus antepasados. La colaboración entre los vecinos estaba más presente que nunca con una venta de libros de segunda mano, los libros de Fernando Luis Villar, las muñecas de Soraya González y las artesanías de cuero de Martín Morán, todos residentes del pueblo.

Noticias relacionadas y más

El día continuó con una comida infantil, una misa en recuerdo por todos los fallecidos y la procesión del Santo, con la posterior "puya'l ramu". Por la noche estaba prevista la cena de confraternización vecinal, con baile hasta la madrugada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
  2. La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de 'Los creyentes', con José Coronado
  3. El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde
  4. Las Cuencas, refugio inmobiliario para compradores de toda España: “Ya no quedan chollos de 25.000 euros
  5. Helicópteros para ayudar al ganado en Aller y salvar la sequía en las zonas de pastos
  6. La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres
  7. La autoexigencia de Mieres: 'Ganamos población y ofrecemos calidad de vida, pero no es suficiente', afirma el Alcalde
  8. Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres

El Principado ya elabora un nuevo plan (con menos viviendas) para el barrio de El Puente, en Langreo, tras el rechazo vecinal al proyecto original

El Principado ya elabora un nuevo plan (con menos viviendas) para el barrio de El Puente, en Langreo, tras el rechazo vecinal al proyecto original

La plaza de San Roque de Blimea llena sus calles de fiesta, tradición y mucha cultura

La plaza de San Roque de Blimea llena sus calles de fiesta, tradición y mucha cultura

El ciclo "A la vera del Nalón" se despide este sábado en La Chalana con la actuación del grupo "Cover Planet"

El ciclo "A la vera del Nalón" se despide este sábado en La Chalana con la actuación del grupo "Cover Planet"

De granja avícola a viviendas sociales para asentar población joven en el parque natural de Redes: este es el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Sobrescobio

De granja avícola a viviendas sociales para asentar población joven en el parque natural de Redes: este es el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Sobrescobio

La wiphala ya luce en el balcón del Ayuntamiento de Langreo: el concejo celebra el día internacional de los pueblos indígenas

La wiphala ya luce en el balcón del Ayuntamiento de Langreo: el concejo celebra el día internacional de los pueblos indígenas

Villamoréi celebra sus fiestas de San Roque, en la que volverá a repicar la campana de su ermita

Villamoréi celebra sus fiestas de San Roque, en la que volverá a repicar la campana de su ermita

Barra de bar, guías y corte de tráfico en el acceso a Polio: Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar

Barra de bar, guías y corte de tráfico en el acceso a Polio: Mieres ya tiene "todo listo" para disfrutar del eclipse solar

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio
Tracking Pixel Contents