El polideportivo de Oñón ya luce en el corazón de Mieres y estará listo para finales de año

Miles de mierenses han pasado durante las últimas décadas por el polideportivo de Oñón. Unos para competir en fútbol sala, baloncesto, artes marciales o gimnasia, otros para usar el rocódromo, otros como abonados al gimnasio y cientos de ellos como espectadores. Una instalación que ya estaba más que amortizada tras más de medio siglo de vida, y que ya luce, al menos en su fachada, su flamante rehabilitación. Las obras para transformar el vetusto centro deportivo en un equipamiento moderno marchan a buen ritmo, y la idea es estrenarlo durante el último trimestre del año.

Las obras cuentan con un presupuesto superior a los 3,2 millones de euros, una inversión que permitirá transformar el polideportivo más antiguo de Mieres en un moderno equipamiento, "sostenible y eficiente". Los trabajos marchan a buen ritmo, y a falta de rematar y equipar el interior, lo que hoy en día está a la vista de los ciudadanos es la nueva e imponente fachada del centro deportivo, que pasará a llamarse "Ricardo Hevia", en honor del mítico entrenador de baloncesto, natural del concejo. Con grandes cristaleras, de color azul y gris y remates en madera, se trata de un aspecto totalmente distinto al que tenía el antiguo polideportivo. Antes de las obras, el centro deportivo se veía castigado por los años, con una fachada llena de desconchones y un interior en el que los problemas se acumulaban. De hecho, varios equipos de competiciones nacionales tuvieron que ver como se suspendían sus partidos por la condensación que afectaba a la pista y que provocaba importantes resbalones, con riesgo de lesion para los deportistas.

La antigua fachada del polideportivo, el día que comenzaron las obras de reforma. / A. Velasco

Ahora, lo que se puede ver es una fachada totalmente reformada y moderna, con una envolvenete térmica que evitará las fugas de energía. En la cubierta del edificio se instalarán paneles fotovoltaicos para hacer más sostenible el edificio. Además, también quedará preparado para una posible conexión a la red de geotermia de Mieres.

El nuevo polideportivo de Oñón contará también con más espacio. Y es que el proyecto de reforma integral del inmueble dio como resultado una ganancia de más de 300 metros cuadrados útiles, lo que servirá para que los usuarios puedan contar con un equipamiento más amplio.

Remate

Durante las próximas semanas, los trabajos se centrarán en el remate de las obras y en el equipamiento del propio polideportivo, que incluirá también el gimnasio, hoy ubicado temporalmente en un local comercial de la calle Ramón y Cajal, y cuyo estado ha levantado quejas por parte de los usuarios y de la oposición.

La fachada, ya rehabilitada. / A. V.

Además del de Oñón, el casco urbano de Mieres cuenta con otros dos polideportivos municipales: el polideportivo de Mieres Sur y el Visiola Rollán. A sumar a ellos, también estaría el polideportivo universitario ubicado en las instalaciones del campus de Mieres, así como también el gimnasio que se ubica en el complejo municipal de Vega de Arriba, donde además de la piscina climatizada, también han comenzado las obras para construir dos vasos exteriores, que entrarían en funcionamiento para el verano de 2027.