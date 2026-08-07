El Principado niega la "dejadez" con el entorno de Pajares y replica al sector de la nieve que incluso está limpiando y trabajando en terrenos que "no son" de su propiedad

La Consejería de Cultura, Política Lligüística y Deporte del Principado ha salido al paso de las críticas de la Asociación Nieve y Montaña sobre el estado del entorno de la estación de Valgrande-Pajares. Fuentes de la Consejería recalcan que los terrenos a los que hace referencia el colectivo "han sido atribuidos erróneamente a la estación invernal". Según el Principado, esta zona "no forma parte de la estación, sino que pertenecen al monte comunal conocido como 'La Mortera". Al contrario, las instalaciones y espacios de titularidad de Valgrande-Pajares, incluyendo el área recreativa, han sido objeto de labores de limpieza y mantenimiento". Unas obras, que, especifica la Consejería, llevó a cabo la empresa pública Tragsa, "tanto durante el pasado otoño como recientemente".

Añaden fuentes de Cultura que, "pese a no ser de su competencia", la Dirección General de Actividad Física y Deporte "actuó con responsabilidad y sensibilidad ante el posible riesgo de incendio que la acumulación de vegetación podía suponer para el entorno inmediato de las instalaciones". De esta forma, añaden," y gracias a la colaboración de la entidad propietaria del monte comunal, se acordó la realización de una actuación preventiva consistente en el desbroce de la vegetación existente y la retirada de antiguas instalaciones de uso público en desuso, tales como bancos, papeleras o parrillas".

Una vez finalizados estos trabajos, los materiales retirados como los restos vegetales "fueron acopiados temporalmente y organizados de forma ordenada para posibilitar su correcta gestión posterior", asegura la Consejería de Cultura. En el caso de los residuos, su destino "es la entrega a gestor autorizado conforme a la normativa vigente, mientras que los restos vegetales quedaron concentrados para su posterior triturado y aprovechamiento como sustrato orgánico en el entorno inmediato".

Desde el Principado se responde al sector de la nieve que, "lejos de responder a una situación de dejadez o falta de diligencia, las actuaciones realizadas evidencian un compromiso activo con la prevención de incendios, la protección ambiental y la gestión responsable de los residuos". Se trata, recalcan," de una intervención desarrollada sobre unos terrenos que no pertenecen a la estación, realizada precisamente para reforzar la seguridad de su entorno y facilitar las obras de modernización actualmente en ejecución, todo ello en colaboración con la entidad propietaria de los montes comunales".