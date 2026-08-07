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El Principado niega la "dejadez" con el entorno de Pajares y replica al sector de la nieve que incluso está limpiando y trabajando en terrenos que "no son" de su propiedad

La Consejería de Cultura y Deporte del Principado asegura que colabora con los propietarios del comunal La Mortera para mejorar el entorno

Vegetación desbrozada acumulada en el entorno de Pajares.

Vegetación desbrozada acumulada en el entorno de Pajares.

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L. Díaz

Valgrande-Pajares (Lena)

La Consejería de Cultura, Política Lligüística y Deporte del Principado ha salido al paso de las críticas de la Asociación Nieve y Montaña sobre el estado del entorno de la estación de Valgrande-Pajares. Fuentes de la Consejería recalcan que los terrenos a los que hace referencia el colectivo "han sido atribuidos erróneamente a la estación invernal". Según el Principado, esta zona "no forma parte de la estación, sino que pertenecen al monte comunal conocido como 'La Mortera". Al contrario, las instalaciones y espacios de titularidad de Valgrande-Pajares, incluyendo el área recreativa, han sido objeto de labores de limpieza y mantenimiento". Unas obras, que, especifica la Consejería, llevó a cabo la empresa pública Tragsa, "tanto durante el pasado otoño como recientemente".

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Añaden fuentes de Cultura que, "pese a no ser de su competencia", la Dirección General de Actividad Física y Deporte "actuó con responsabilidad y sensibilidad ante el posible riesgo de incendio que la acumulación de vegetación podía suponer para el entorno inmediato de las instalaciones". De esta forma, añaden," y gracias a la colaboración de la entidad propietaria del monte comunal, se acordó la realización de una actuación preventiva consistente en el desbroce de la vegetación existente y la retirada de antiguas instalaciones de uso público en desuso, tales como bancos, papeleras o parrillas".

Una vez finalizados estos trabajos, los materiales retirados como los restos vegetales "fueron acopiados temporalmente y organizados de forma ordenada para posibilitar su correcta gestión posterior", asegura la Consejería de Cultura. En el caso de los residuos, su destino "es la entrega a gestor autorizado conforme a la normativa vigente, mientras que los restos vegetales quedaron concentrados para su posterior triturado y aprovechamiento como sustrato orgánico en el entorno inmediato".

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Desde el Principado se responde al sector de la nieve que, "lejos de responder a una situación de dejadez o falta de diligencia, las actuaciones realizadas evidencian un compromiso activo con la prevención de incendios, la protección ambiental y la gestión responsable de los residuos". Se trata, recalcan," de una intervención desarrollada sobre unos terrenos que no pertenecen a la estación, realizada precisamente para reforzar la seguridad de su entorno y facilitar las obras de modernización actualmente en ejecución, todo ello en colaboración con la entidad propietaria de los montes comunales".

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