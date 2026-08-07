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Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

El programa incluye una oferta de siete certificados de profesionalidad: limpieza de interiores, limpieza de exteriores, albañilería de urbanización, albañilería de fábricas y cubiertas, montes, dinamización del tiempo libre y jardinería

Participantes y autoridades en la presentación del Taller de Empleo IV en San Martín del Rey Aurelio.

Participantes y autoridades en la presentación del Taller de Empleo IV en San Martín del Rey Aurelio. / Lucía Hernández

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Lucía Hernández

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio sigue con su política de ser uno de los ayuntamientos que con más firmeza apuesta por los planes y los talleres de empleo. Este viernes el Consistorio presentó su nuevo proyecto, el Taller de Empleo "Romper el Círculo IV", con el que se generarán 77 empleos de alumnos, a los que hay que añadir otros 13 de sus monitores y responsables. En total, este programa contará con un presupuesto de unos 2.238.786 euros. Los alumnos se dividen entre 7 certificados de profesionalidad distintos.

Las clases y las experiencias prácticas empezaron el 1 de agosto, con una duración de un año. En cada aula hay 11 alumnos, que pertenecen a las siguientes modalidades: limpieza de interiores, limpieza de exteriores, albañilería de urbanización, albañilería de fábricas y cubiertas, montes, dinamización del tiempo libre y jardinería. Mientras reciben una formación teórica, recibirán también la formación práctica pertinente, por parte de un personal docente cualificado, un equipo formado por 13 personas.

Integración

El Taller de Empleo es un proyecto que apuesta por lo "local, la integración, la igualdad y por un espacio donde se crean oportunidades de compañerismo", aseguraba Judith Flórez, directora de Empleo y Asuntos Laborales del Principado. José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, recalcaba que "somos un municipio que fomenta la inclusión y la convivencia de los vecinos, tanto locales, como extranjeros". Un 70% de participantes son vecinos del propio concejo, mientras que el 30% restantes provienen de otras ciudades o países.

Participantes durante la presentación del Taller de Empleo IV en San Martín del Rey Aurelio

Participantes durante la presentación del Taller de Empleo IV en San Martín del Rey Aurelio. / Lucía Hernández

Antía González, natural de Sevilla, está en el curso de jardinería, por el que tiene "buenas expectativa"s. Parecido es el caso de Manolita Varela y Zulimar Grillet, alumnas de limpieza de montes que están "encantadas con su grupo, porque parecen que saben sobre lo que vamos a aprender y la profesora está entregada". Por su parte, Juan Sangiado pertenece al equipo de instructores. Este monitor de albañilería de cubiertas ya lleva enseñando "en cinco proyectos distintos". Todos los alumnos de este taller "Rompiendo el Círculo IV" son mayores de 30 años.

Historia

Los talleres empleo empezaron en Asturias en 1993, gracias a José María Regorea, quien creó dos en una antigua mina en La Campa l'Abeduriu, en el propio concejo de San Martín. El "20% de los alumnos del Taller de Empleo III ya se ha insertado profesionalmente", aseguraba Esther Suárez Cepedal, miembro del SEPE (Servicio de Empleo). Raquel García Fernández, directora del Taller de Empleo, recalcaba que este aprendizaje es una "oportunidad para cambiar la vida y la situación laboral". Dirigiéndose a los alumnos, explicaba que "podéis aprender un oficio y obtener nuevas competencias que permiten dar un futuro mucho mejor".

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