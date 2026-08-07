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Villamoréi celebra sus fiestas de San Roque, en la que volverá a repicar la campana de su ermita

La celebración tendrá lugar este domingo 9 de agosto

La localidad de Villamoréi, con la ermita de San Roque en el centro.

La localidad de Villamoréi, con la ermita de San Roque en el centro. / L. M. D.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Villamoréi (Sobrescobio)

La localidad de Villamoréi, en Sobrescobio, celebrará este domingo 9 de agosto su fiesta de San Roque. Habrá música, tradición y pincheo para los asistentes. Además, con la misa del mediodía volverá a sonar la campana de la ermita dedicada al santo, y cuyo yugo (pieza que sujeta la campana) ha sido recientemente restaurado, permitiendo así que la campana del templo vuelva a sonar.

La programación festiva comienza con la alborada de gaita y tambor, previa a la misa en la ermita de San Roque, a mediodía. A continuación tendrá lugar la "puya'l ramu" y la sesión vermú, que contará con la actuación musical de "Pelayo y su acordeón".

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Ya por la tarde, desde las 18.00 horas habrá bingo ("cartones locos") y desde las 19.30 horas, el concurso de tortillas y acto seguido, el pincheo degustación con los platos preparados para el concurso.

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