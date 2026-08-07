La wiphala ya luce en el balcón del Ayuntamiento de Langreo: el concejo celebra el día internacional de los pueblos indígenas

Langreo conmemoró este viernes el Día internacional de los pueblos indígenas. Lo hizo mediante la colocación en el balcón del Consistorio de la wiphala, la bandera de cuadros de colores que se asocia principalmente con los pueblos aimara y quechua, pero que también ha sido adoptada por otros pueblos indígenas.

Asistentes al acto. / .

Presidió el acto David Fernández, concejal de Equidad, Derechos Sociales, Cuidados y Cooperación Internacional, que destacó que la wiphala "es un símbolo del pueblo indígena y sobre todo es un símbolo de su resistencia y lucha. Queremos reconocer la riqueza cultural del pueblo indígena y reivindicar su derecho a existir, a preservar sus lenguas, sus tradiciones, sus territorios y sus formas de vida. La defensa de los pueblos indígenas es la defensa de la diversidad".