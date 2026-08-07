La wiphala ya luce en el balcón del Ayuntamiento de Langreo: el concejo celebra el día internacional de los pueblos indígenas
"Es un símbolo del pueblo indígena y de su resistencia y lucha", destaca el edil de Cooperación Internacional
Langreo conmemoró este viernes el Día internacional de los pueblos indígenas. Lo hizo mediante la colocación en el balcón del Consistorio de la wiphala, la bandera de cuadros de colores que se asocia principalmente con los pueblos aimara y quechua, pero que también ha sido adoptada por otros pueblos indígenas.
Presidió el acto David Fernández, concejal de Equidad, Derechos Sociales, Cuidados y Cooperación Internacional, que destacó que la wiphala "es un símbolo del pueblo indígena y sobre todo es un símbolo de su resistencia y lucha. Queremos reconocer la riqueza cultural del pueblo indígena y reivindicar su derecho a existir, a preservar sus lenguas, sus tradiciones, sus territorios y sus formas de vida. La defensa de los pueblos indígenas es la defensa de la diversidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
- La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de 'Los creyentes', con José Coronado
- El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde
- Las Cuencas, refugio inmobiliario para compradores de toda España: “Ya no quedan chollos de 25.000 euros
- Helicópteros para ayudar al ganado en Aller y salvar la sequía en las zonas de pastos
- La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres
- La autoexigencia de Mieres: 'Ganamos población y ofrecemos calidad de vida, pero no es suficiente', afirma el Alcalde
- Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres