Caso, a la carrera (en madreñes): Bezanes reivindicó el calzado autóctono en una prueba con 90 participantes

Con la segunda estrella de la camiseta de la selección masculina de fútbol recién cosida, la pasión se ha vuelto a desbordar con otro Mundial. En este caso no ha sido por un gol salvador de Ferrán en la prórroga sino por la demostración de destreza y equilibrio realizada por Manuel, Elena, Mía y los otros 87 participantes en el VI Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes, celebrado este sábado en Bezanes y organizado por la Asociación Cultural Recreativa y de Festejos de Sobrecastiellu (COFEBE). Una cita del verano en Redes ya plenamente consolidada y en la que, pese a algún que otro traspié, no faltó el buen humor.

Hicieron gala de ello los 90 competidores y también los numerosos vecinos y turistas que siguieron las pruebas en las diferentes categorías. En el apartado infantil (hasta siete años) se impuso Mía Fernández, por delante de Samuel Suárez y Diego Cabilla. En categoría juvenil (hasta 14 años), Elsa Magdalena llegó por delante de Hugo Cabilla e Irene Barbón.

Dos participantes en la prueba. / .

En junior (hasta 49 años) Paula García venció a Lucía Zapico y Andrea Coya, en la prueba femenina, mientras que, entre los hombres, Abraham Prado quedó por delante de Esteban Corral y David Alonso. En senior (más de 50 años) Manuel Fernández se impuso a Julio Pumarada y Raúl Barbón y, en mujeres, María Ángeles Maestre ganó a Ana Elena Suárez y Eva González. El participante de mayor edad fue Fernando Vega, de 81 años.

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Fernando Vega, de 81 años, el participante de más edad. / .

También se hizo un reconocimiento a Eugenio García, premio "Madreñina del Añu" por su "papel decisivo en el nacimiento y consolidación del campeonato". García no pudo asistir pero mandó un escrito que leyó Juan Manuel Estrada, cronista oficial de Caso, para reivindicar la elaboración de madreñas y destacar que "es un honor recibir esta distinción".