Caso, a la carrera (en madreñes): Bezanes reivindicó el calzado autóctono en una prueba con 90 participantes
La prueba celebrada en Bezanes reconoció la labor de Eugenio García con la concesión de la "Madreñina del Añu": "Es un honor"
Con la segunda estrella de la camiseta de la selección masculina de fútbol recién cosida, la pasión se ha vuelto a desbordar con otro Mundial. En este caso no ha sido por un gol salvador de Ferrán en la prórroga sino por la demostración de destreza y equilibrio realizada por Manuel, Elena, Mía y los otros 87 participantes en el VI Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes, celebrado este sábado en Bezanes y organizado por la Asociación Cultural Recreativa y de Festejos de Sobrecastiellu (COFEBE). Una cita del verano en Redes ya plenamente consolidada y en la que, pese a algún que otro traspié, no faltó el buen humor.
Hicieron gala de ello los 90 competidores y también los numerosos vecinos y turistas que siguieron las pruebas en las diferentes categorías. En el apartado infantil (hasta siete años) se impuso Mía Fernández, por delante de Samuel Suárez y Diego Cabilla. En categoría juvenil (hasta 14 años), Elsa Magdalena llegó por delante de Hugo Cabilla e Irene Barbón.
En junior (hasta 49 años) Paula García venció a Lucía Zapico y Andrea Coya, en la prueba femenina, mientras que, entre los hombres, Abraham Prado quedó por delante de Esteban Corral y David Alonso. En senior (más de 50 años) Manuel Fernández se impuso a Julio Pumarada y Raúl Barbón y, en mujeres, María Ángeles Maestre ganó a Ana Elena Suárez y Eva González. El participante de mayor edad fue Fernando Vega, de 81 años.
También se hizo un reconocimiento a Eugenio García, premio "Madreñina del Añu" por su "papel decisivo en el nacimiento y consolidación del campeonato". García no pudo asistir pero mandó un escrito que leyó Juan Manuel Estrada, cronista oficial de Caso, para reivindicar la elaboración de madreñas y destacar que "es un honor recibir esta distinción".
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