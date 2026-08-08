El eclipse, más cerca: la estación de Pajares contará con un punto de observación a 1.850 metros de altitud (con telescopio, pantalla gigante y música)

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado organizará el próximo miércoles, 12 de agosto, una jornada especial en la estación invernal de Valgrande-Pajares para contemplar el eclipse solar total. La actividad, denominada "Más cerca del cielu", se desarrollará en Cuitunigru, a unos 1.850 metros de altitud, y será gratuita para todas las personas asistentes, explicaron responsables regionales.

"La programación comenzará a las 17.00 y se prolongará hasta las 21.30 horas. Para facilitar el acceso del público a la zona alta, la telecabina Cuitunigru permanecerá operativa, también de forma gratuita, desde las 17.00 hasta las 21.45 horas", señalaron las mismas fuentes, que añadieron que "la actividad permitirá seguir el eclipse con un telescopio solar y contará con las explicaciones en directo de una persona experta en astronomía, que acompañará la observación y facilitará la comprensión de las distintas fases del fenómeno. La totalidad está prevista para las 20.27 horas y tendrá una duración aproximada de un minuto y 49 segundos".

La organización instalará también una pantalla gigante y desplegará los medios técnicos necesarios para retransmitir el fenómeno astronómico en directo a través de los canales de la Dirección General de Actividad Física y Deporte. "De este modo, la jornada conservará su contenido divulgativo aunque las condiciones meteorológicas dificultaran la observación directa desde Cuitunigru. La propuesta se completará con música y una programación concebida para acercar la ciencia a públicos de todas las edades en un entorno singular de la montaña asturiana".

Nuevas experiencias

Los responsables regionales destacaron que "Más cerca del cielu" forma parte de la "estrategia impulsada por Cultura para ampliar los usos de Valgrande-Pajares y consolidar la estación como un espacio de deporte, naturaleza, divulgación y ocio activo durante todo el año. Manifestaron que "la elección de Cuitunigru permitirá vivir el eclipse desde uno de los puntos accesibles más elevados de la estación. La apertura gratuita de la telecabina facilitará que residentes y visitantes puedan participar en una experiencia poco habitual y contemplar el fenómeno desde un enclave de alta montaña". Y concluyeron: "Esta jornada se suma a la programación estival 'Veranu en Payares', con la que el Gobierno de Asturias busca atraer nuevos públicos, aprovechar las instalaciones fuera de la temporada de nieve y reforzar la actividad turística y económica del valle de Lena y de la montaña central".