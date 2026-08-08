El Principado ya elabora un nuevo plan (con menos viviendas) para el barrio de El Puente, en Langreo, tras el rechazo vecinal al proyecto original

El Principado ya trabaja en un nuevo convenio para adaptar el plan urbano del barrio de El Puente, en Langreo, al renovado enfoque adoptado por el Ayuntamiento tras la ronda de negociación con vecinos y agentes sociales. El proyecto incluía en origen la expropiación de medio centenar de viviendas y fue paralizado por el Ayuntamiento para llevar a cabo un "proceso de diálogo" con los vecinos. El nuevo plan recogerá la construcción de un menor número de viviendas, pero también actuaciones de mejora (como derribos en edificios en ruinas y mejora de viales) en el barrio.

Tras la negociación con los vecinos de las unidades de actuación (48, 49 y 50) y con propietarios de espacios anexos, llevada a cabo en junio, se acordó la construcción de treinta viviendas menos de las previstas inicialmente y desplazar su ámbito de ejecución a unos terrenos colindantes, más hacia La Felguera. El gobierno local trasladó entonces a grupos políticos, sindicatos y asociaciones la "posibilidad" de incorporar la unidad 47 del PGOU al proyecto para "desplazar hacia La Felguera la actuación urbanística de mayor alcance".

Se acordó entonces analizar el "encaje jurídico, urbanístico y económico" de una actuación que permitiría la construcción de unas "80 viviendas de promoción pública", 30 menos de las previstas en el plan original. En las unidades de actuación donde los propietarios "han expresado más dudas", se acordó una "posible reforma" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011, con el objetivo de ejecutar una segunda fase del plan de El Puente, si bien eso "podría alargar la tramitación del proceso".

Ahorra el Gobierno regional ya elabora un nuevo documento (tras ser descartado el anterior) que incluya esas modificaciones, según expresó el edil de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases. "El Principado nos ha confirmado que están trabajando en el nuevo convenio, en ver las posibilidades de desarrollar la unidad 47 y 46 a ser posible, y estamos un poco a la expectativa de eso". "Nosotros", añadió Cases, "ya más o menos decidimos la orientación de lo que queremos hacer, que es bajar la actuación hacia La Felguera: ver su viabilidad, tener un trato ya individualizado con los vecinos y ver la posibilidad de que se encuentre el apoyo político necesario".

Viviendas

El edil langreano detalló que "son unas ochenta viviendas las que se podrían construir. Estamos hablando de que la reserva regional de suelo se circunscribiría a las unidades 47 y 48 y a ser posible la 46, pero habría también un PERI (Plan especial de reforma interior) y una actuación ya concreta en términos de demolición y de mejora de accesos en fuera del ámbito de la reserva racional en la zona de la ladera" en la zona alta del barrio.

Sobre los plazos, el edil langreano expuso que el objetivo es que la reserva regional para la construcción de los pisos "sea efectiva de manera inmediata y lo demás con una planificación ya a más medio plazo". De las unidades descritas quedaría fuera de la primera fase del nuevo plan la 49 y 50, que son en las que los propietarios expresaron un mayor rechazo a dejar sus viviendas para que fueran expropiadas. La unidad 46, que ahora se quiere agregar, sería la zona alta detrás de Cristalbox (una empresa de sustitución y reparación de lunas de vehículos) donde actualmente hay varios prados y cocheras.