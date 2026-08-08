Veinte años a toda marcha en Sobrescobio: el concejo celebra la XX edición de la caminata que une todos sus pueblos

Veinte ediciones cumple este sábado la popular Marcha por los Pueblos de Sobrescobio, una actividad que ya forma parte de las tradiciones veraniegas del parque natural de Redes, y que año tras año sirve como colofón de la semana de la Sextaferia Cultural Coyana. En esta edición, tal y como indicó el alcalde, Marcelino Martínez, fueron unas 350 personas las que se inscribieron en la marcha. Todas ellas recibieron camiseta, y al término de la caminata, en el área recreativa de El Valláu, un «bollu» y botella de vino para reponer fuerzas.

La marcha conecta caminando todos los pueblos del concejo. Comenzando en la plaza de Campiellos, se desciende hacia la capital coyana, Rioseco. A medida que los participantes pasan por las localidades, van incorporándose nuevos caminantes. De Rioseco, a Villamoréi, y de ahí, la etapa más dura de la caminata, la subida hasta Ladines. Una vez en el alto, la recta final de la marcha, con la bajada hasta Soto de Agues y de ahí, al área recreativa de El Valláu.

«Está siendo una edición muy buena, con sol, pero sin mucho calor. Se está muy bien comiendo hoy todos aquí», señalaba el Alcalde.

Año tras año, además, se reconoce al caminante de mayor edad, y también al más joven. En este caso fueron Irene Cuevas, de 89 años, natural de Mieres pero residente en el geriátrico de Rioseco, y el bebé de 8 meses Manuel de la Torre, con familia en Villamoréi, que hizo la ruta con sus padres.

Punto de reunión

La marcha se convierte año tras año en punto de reunión de vecinos y visitantes habituales del concejo. Este año se echó en falta a una persona que no había fallado nunca a la marcha, una de sus animadoras, Meli González, fallecida la semana pasada a los 79 años.

Vecina muy querida del concejo, a lo largo de toda su vida colaboró activamente con las distintas asociaciones, actividades y fiestas organizadas en la zona. Ávida lectora de LA NUEVA ESPAÑA, de su buen hacer en la cocina eran conocedores los vecinos de Sobrescobio. En la marcha, y en las fiestas, no faltaban sus platos, que siempre ofrecía con generosidad a los participantes.