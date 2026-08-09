Barbón reivindica en La Camperona al PSOE como motor de la "Asturias que crece" frente a la "falta de criterio" de la derecha

Los comicios autonómicos y municipales ya se acercan (la fecha prevista para su celebración es la primavera de 2027) y la tradicional fiesta socialista de La Camperona, organizada por la agrupación de PSOE de San Martín del Rey Aurelio, fue este domingo buena prueba de ello. Adrián Barbón , presidente del Principado y secretario general de la FSA, aprovechó el acto para reivindicar la gestión de su gobierno y contraponer el modelo del PSOE, «una Asturias que crece», frente al «mal gobierno, la inestabilidad, la falta de criterio y compromiso, y la ambición del poder por el poder» de las «derechas asturianas». En clave local, alabó el acuerdo alcanzado para dar un plan de empresa a Hunosa y defendió la transformación de la térmica de La Pereda, «porque ahí está el futuro de la compañía».

Precisamente, antes de su intervención ante los militantes, Barbón mantuvo una prolongada conversación con Enrique Fernández, presidente de Hunosa y exalcalde de San Martín, que acudió al acto como un afiliado más. Ya en el atril, el líder de los socialistas asturianos, tras tomar el testigo del alcalde de San Martín y secretario general de la agrupación local, José Ramón Martín Ardines, se refirió al homenaje celebrado unos minutos antes en memoria de los ocho militantes socialistas asesinados en 1938, un tributo que es «una vacuna frente a la intolerancia para que nunca más vuelva a suceder. No venimos aquí con odios ni rencores, pero no estamos dispuestos tampoco al olvido».

Ya metido en harina política, Barbón mostró su «sorpresa» ante el discurso de «la derecha asturiana de que nosotros llevamos cuarenta años gobernando Asturias cuando ella ha gobernado no hace tanto. Mejor dicho, mal gobernó porque la etapa de Cascos, aunque la pesadilla durase lo justo, es de infausto recuerdo. Dejó a la región al borde del colapso económico y al borde de ser intervenidos por el propio Gobierno de España por el falseamiento de las cuentas, por la situación presupuestaria caótica, por la falta de gestión y porque fueron incapaces de ejecutar absolutamente nada».

Por contra, expuso Barbón «nosotros ofertamos una Asturias que crece desde el punto de vista población. Cuando yo llegué a la presidencia se decía que inexorablemente íbamos a bajar del millón de habitantes y no ha sido así. Y la región crece económicamente. Este año ya hemos superado las 400.000 cotizantes a la Seguridad Social, el segundo mejor dato de toda la serie histórica, y hay 34.000 asturianos más trabajando que hace siete años, cuando yo accedí a la presidencia. Y crece desde el punto de vista creación de empresas, conocemos los datos del primer semestre del año y hay casi mil nuevas empresas».

Repasó el presidente regional otros apartados como las políticas sociales, la movilidad (con la tarjeta Conecta), el aumento de actividad del aeropuerto y la inversión en sanidad o en educación. «Somos la comunidad que más invierte por habitante y hay que invertir más porque sabemos que hay problemas. Y la escuela de 0 a 3 y la universidad son gratuitas con el voto en contra de la derecha». En materia fiscal abogó por «seguir profundizando para beneficiar a las clases trabajadoras y las clases medias». Señaló que, con el modelo de la derecha, «yo, con el sueldo de presidente del Principado, pagaría de IRPF menos al año 400 euros. Y no estoy de acuerdo con eso».

También contrapuso el discurso de la «esperanza» del PSOE frente al «al odio que ellos inyectan. El odio al diferente, el odio al que viene de fuera, el odio al que ama de manera diversa, del odio al que viene de fuera. El odio actúa más rápido. Es un activador electoral muchísimo más rápido. Pero es imposible construir una sociedad de futuro basada en el odio».

Oviedo

Tuvo palabras además para Sergio Llera, presente en el acto y candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. «Dado que vemos lo que hacen otras izquierdas en Oviedo, tienes la enorme responsabilidad de ser el candidato de toda la izquierda de Oviedo. Y por eso te vamos a apoyar».

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El líder de la FSA destacó la importancia de la ampliación del centro tecnológico de San Martín y resaltó que «en Asturias hay hoy 5.000 personas trabajando en todo lo que tiene que ver con los sectores de innovación» . Felicitó también a Hunosa, la SEPI, SOMA y sindicatos mineros por el acuerdo del plan de empresa, que «garantiza que Hunosa no se cierra y tiene futuro. Y eso pese a que algunos alcaldes y alcaldesas de las cuencas no han sido valientes. Yo lo digo alto y claro. A mí nadie me va a ver avergonzarme defender, por ejemplo, de la transformación de la térmica de la Pereda, porque ahí está el futuro de Hunosa y tenemos que defender la empresa como futuro de las cuencas mineras. Hay que ser valientes y decirlo alto y claro frente a la política de otros que lo que quieren es, a la chita callando, que todo vaya desapareciendo».