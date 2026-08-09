Diez nuevos vehículos para mejorar la seguridad ciudadana en Mieres: se destinan 400.000 euros a modernizar la flota de la Policía Local

Una Policía Local mejor equipada y preparada para su trabajo. Este es el objetivo de la inversión de algo más de 400.000 euros que tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento, con la que se pretende modernizar la flota de vehículos del cuerpo de seguridad local.

Francisco García, concejal de Recursos Humanos y Modernización del Ayuntamiento de Mieres, anunció este domingo la "próxima renovación del parque móvil de la Policía Local" que, con más de 400.000 euros de inversión, "permitirá adquirir 10 nuevos vehículos para la labor diaria de este cuerpo de seguridad". Está previsto, en este sentido, que la licitación de esta compra de vehículos se publique "en los próximos días" con el objetivo de que las motos y los coches puedan estar en servicio "en menor plazo posible".

En concreto, saldrá a contratación pública, en distintos lotes, la adquisición de seis motocicletas (más de 130.000 euros de presupuesto base); un vehículo tipo SUV (más de 71.000 euros); un vehículo todoterreno (73.000 euros), un vehículo camuflado (más de 56.000 euros) y un furgón de atestados (más de 78.000 euros).

En total, "algo más de 400.000 euros de inversión para esta renovación del parque móvil", cuyo objetivo es, subrayó Francisco García, "seguir avanzando en la modernización y mejora de los servicios municipales". En este caso, "de la Policía Local y de la labor que realiza en el ámbito de la seguridad ciudadana en el que es uno de los concejos más seguros de Asturias".

Educación Vial

A esta inversión, indicaron desde el gobierno local, hay que añadir "los 7.000 euros destinados a la renovación de materiales para el programa de Educación Vial", con la compra, este verano, de 6 karts a pedales y 10 patinetes eléctricos con la finalidad de "seguir impulsando esta iniciativa educativa". Un programa que el pasado curso sumó más de 2.600 participantes de centros educativos de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial, añadiendo a partir de este próximo curso la FP básica.

Desde el Ayuntamiento de Mieres apuntaron que "el objetivo de este programa es promover los conocimientos sobre las normas de circulación peatonal y también en relación con la utilización de vehículos, así como fomentar hábitos para mejorar la necesaria convivencia entre vehículos y peatones y ofrecer claves sobre cómo actuar, qué hacer y qué no hacer ante un accidente de tráfico"