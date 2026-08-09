El PP de San Martín pone en duda las cuentas y las inversiones del gobierno local

El PP de San Martín del Rey Aurelio pone en duda las cuentas municipales, y el futuro de las inversiones resultantes de los remanentes municipales. De esta forma, el grupo municipal que lidera José Manuel Pimentao ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de Alcaldía que permite la incorporación, al presupuesto de 2026, de casi 1,3 millones de euros procedentes «de créditos de 2025, pese a que la liquidación del pasado ejercicio sigue sin aprobar, y a que la operación cuenta con el informe desfavorable de la intervención municipal», subrayó el edil del PP.

Los populares denuncian además que, de los 2,4 millones de inversiones del remanente, al cierre del ejercicio 2,3 todavía «no habían alcanzado la fase de compromiso de gasto. El 96% de las inversiones tuvieron que arrastrarse a 2026», asegura Pimentao. Los populares temen que «esta falta de ejecución» genere ahora «más trámites y carga administrativa». «Dejar pasar el año obliga a incorporar nuevamente los créditos, rehacer trámites y cargar más a la administración municipal, con importantes carencias de personal y falta de continuidad en algunos puestos», recalcó el portavoz del PP en San Martín.

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Pimentao insiste en que este recurso no busca eliminar «ninguna de las inversiones comprometidas, lo que se busca es que se cumplan las garantías presupuestarias necesarias» para llevar adelante los compromisos. «Toda esta mala gestión», añadió el concejal popular, «se produjo antes de nuestro recurso. No pueden escudarse en él para justificar que el 96% de las inversiones no se habían comprometido».