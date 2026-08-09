El sector de la nieve y los vecinos denuncian el riesgo de accidentes de tráfico por el deterioro de los viales de la urbanización del Brañillín, en Pajares

La Asociación de Vecinos de la Urbanización "El Brañillín", en la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares y que suma casi 300 apartamentos, han presentado una queja ante el servicio de Consumo del Principado para demandar la mejora de los viales internos de la urbanización, que también dan acceso a las instalaciones del complejo deportivo, como consecuencia de su deterioro y del riesgo de accidentes que supone para los vecinos y para los usuarios de la estación. La reclamación ha encontrado respaldo en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias (integrada por clubes deportivos, empresarios turísticos, hosteleros, asociaciones vecinales y concesionarios vinculados a Pajares y Fuentes de Invierno), que indicó que "apoyamos totalmente esta denuncia que hace tiempo nosotros ya pusimos también sobre la mesa de la Consejera".

En el escrito enviado a Consumo y firmado por Manuel Penche, presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización "El Brañillín", se expone que el Principado "es propietario de la red viaria de la urbanización El Brañillín, Valgrande-Pajares y sus accesos a la N-630, ejerciendo además la gestión directa de las actividades turísticas que en ella se desarrollan, entre ellas la telecabina turística, el bike-park y el resto de servicios e instalaciones ofertados al público durante todo el año dentro de la estrategia de desestacionalización de la estación". En consecuencia, entiende el colectivo, el Gobierno regional debe "garantizar a los consumidores y usuarios unas condiciones adecuadas de seguridad, calidad y mantenimiento".

La urbanización de El Brañillín. / .

Los accesos, añaden, presentan "un grave estado de deterioro, con numerosos baches, algunos de ellos con una profundidad superior a doce centímetros, circunstancia incompatible con las condiciones mínimas de seguridad exigibles a una infraestructura destinada al tránsito de vehículos, motocicletas y bicicletas". A esta situación, expone el colectivo, "se añade la presencia continuada de ganado vacuno y equino sobre la calzada y las zonas de tránsito, consecuencia del incumplimiento de las medidas destinadas a impedir su acceso a la urbanización, incrementándose de forma evidente el riesgo de accidentes". "La combinación de un firme gravemente deteriorado y la circulación habitual de ganado constituye un riesgo objetivo para la seguridad de los consumidores y usuarios que utilizan diariamente las instalaciones turísticas gestionadas por el Principado de Asturias", detallaron.

Denuncias

Asegura el colectivo vecinal que estos hechos han sido puestos "reiteradamente" en conocimiento de la Dirección General de Deporte "mediante denuncias presentadas por esta asociación y por vecinos afectados, así como mediante denuncias formuladas ante la Guardia Civil, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces para eliminar los riesgos existentes". Señalan los afectados que esta situación "evidencia un funcionamiento deficiente de una infraestructura turística de titularidad y gestión pública, incompatible con los estándares de seguridad y calidad que legítimamente pueden exigir los consumidores y usuarios".

Uno de los baches. / .

Por todo ello, los vecinos piden al Servicio de Consumo del Principado que admita la reclamación y que, "ante la existencia de riesgos para los consumidores derivados del deficiente estado de conservación de la calzada y de la presencia continuada de ganado sobre los viales, se requiera al órgano competente del Principado de Asturias la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios".

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Insiste la asociación de El Brañillín en su escrito en que "la existencia de baches con profundidades superiores a doce centímetros en una carretera utilizada diariamente por los consumidores de un servicio turístico, unida a la presencia habitual de ganado sobre la calzada, constituye una situación objetivamente incompatible con el derecho de los consumidores a disfrutar de unos servicios prestados en condiciones razonables de seguridad. No resulta admisible que una administración pública promocione una estación turística abierta durante todo el año, comercialice directamente actividades como la telecabina turística y el bike-park y, simultáneamente, mantenga los accesos y viales en un estado que compromete la seguridad de los usuarios".