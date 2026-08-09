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El superordenador de El Entrego generará una veintena de empleos "altamente cualificados"

El CSIC resalta que el equipamiento, en el que se invierten más de 10 millones, creará inicialmente 12 puestos de trabajo, que irán en aumento hasta alcanzar la veintena

El edificio que acogerá el ordenador cuántico de El Entrego.

El edificio que acogerá el ordenador cuántico de El Entrego. / D. O.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

El Entrego

La actividad en el Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanomateriales (CINN) de El Entrego no ha hecho más que crecer desde que el este centro científico se instaló en el edificio TIC de San Martín, en 2014. Si el espacio alcanzó en 2025 su récord de empleo (98) y producción científica (también 98 artículos en revistas de alto nivel internacional), se espera que, con uno de sus grandes proyectos, el ordenador cuántico basado en átomos Rydberg, los puestos de trabajo «cualificados» sigan creciendo.

Así lo prevé el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que prevé que el «superordenador» de El Entrego genere inicialmente «doce puestos de trabajo, alcanzando» a más largo plazo «los veinte investigadores», todo ello «empleo altamente cualificado». Esta veintena de empleos se añadirá al ya casi centenar de trabajadores que prestan sus servicios, en distintas áreas, en la sede del CINN en el edificio tecnológico del Pozo Entrego.

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Para albergar las instalaciones del nuevo ordenador cuántico ya se ha construido un nuevo edificio, prácticamente anexo al centro TIC entreguino. Unas obras que se llevaron a cabo en poco más de seis meses, que supusieron una inversión de 1.593.105 euros por parte del Principado. A esta inversión hay que añadir otros 9 millones del Ministerio de Ciencia, divididos en dos apartados distintos (de 7 y 2 millones), una financiación destinada al desarrollo del propio ordenador cuántico, que como subraya el CSIC será «pionero al combinar la computación cuántica e inteligencia artificial», permitiendo «desarrollar una plataforma avanzada, en la que el hardware (el ordenador) y los algoritmos trabajen conjuntamente». Todo ello para lograr un objetivo: «Resolver problemas complejos de forma mucho más eficiente» que los ordenadores clásicos. Entre sus aplicaciones, añade el CSIC, estarán «la química cuántica, la distribución de antenas de telecomunicaciones y la estabilidad de la red eléctrica».

Otro camino

El ordenador de El Entrego es novedoso a nivel internacional porque utilizará tecnología basada en «átomos Rydberg», un tipo de átomos «superexcitados con láseres de alta precisión». Se prescinde de los «tradicionales» circuitos, y por lo tanto, también de las gigantescas multinacionales que los fabrican y dominan el mercado informático. El del Entrego será un ordenador cuántico distinto a los ya impulsados por megaempresas como Google o IBM. El proyecto, denominado «Aprendizaje automático en simulaciones cuánticas con átomos de Rydberg», está dirigido por Daniel Barredo.

Noticias relacionadas y más

El CINN es un espacio de investigación, centro mixto vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a la Universidad de Oviedo y al Principado de Asturias. Su sede está desde 2014 en San Martín del Rey Aurelio.

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