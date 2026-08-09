La unión hace la fuerza: la Pola del Pino, en Aller, más limpia con la sextaferia vecinal

La unión hace la fuerza, y más cuando lo que se quiere es alcanzar es un objetivo común. Esto es lo que piensan los vecinos de La Pola del Pino (la Pola Vieya), en el concejo de Aller, que este fin de semana convocaron una sextaferia, una jornada de trabajo comunal, para ayudar en la limpieza de la localidad.

Una veintena de vecinos participaron en la limpieza, que se remató con un pincheo en el centro social. La convocatoria vuelve a repetirse para el próximo sábado 15 agosto. Para ese día, la planificación señala que se limpiará el entorno del río Rozaliego.

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Vecinos, de sextaferia. / T. F.

La convocatoria es una acción propuesta por Asociación Vecinal y Cultural del pueblo. Los impulsores de la idea aseguran que "la unidad es la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y colaboración". De esta manera, defienden esa unión ciudadana donde cada uno puede aportar su granito de arena, "a menudo se nos llena la boca exigiendo a la administración, habitualmente a la local, labores de mantenimiento y conservación. Creemos en la necesidad de colaborar con nuestros recursos", por ello impulsan estas jornadas de trabajo comunal, "si alguno desea colaborar, será bien recibido".