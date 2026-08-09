Los vecinos de Santibáñez de la Fuente (Aller) alertan de la "ruina inminente" de una panera

Los vecinos de la localidad allerana de Santibáñez de la Fuente alertan del "estado de ruina inminente" de una antigua panera, que está a punto de desplomarse.

Una situación, denuncian, que genera riesgos, ya que "puede caer sobre los coches, o incluso sobre la ciudadanía", ya que la estructura se encuentra en la carretera principal del pueblo, que es "acceso obligado hacia el pueblo de La Fuente". "Ya han caído trozos, y sigue crujiendo", denuncian los vecinos.