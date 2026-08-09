Los vecinos de Santibáñez de la Fuente (Aller) alertan de la "ruina inminente" de una panera
Temen que su desplome cause daños personales o a los coches
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L. Díaz
Santibáñez (Aller)
Los vecinos de la localidad allerana de Santibáñez de la Fuente alertan del "estado de ruina inminente" de una antigua panera, que está a punto de desplomarse.
Una situación, denuncian, que genera riesgos, ya que "puede caer sobre los coches, o incluso sobre la ciudadanía", ya que la estructura se encuentra en la carretera principal del pueblo, que es "acceso obligado hacia el pueblo de La Fuente". "Ya han caído trozos, y sigue crujiendo", denuncian los vecinos.
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