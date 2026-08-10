El abandono de mascotas crece con las vacaciones: el albergue de Mieres, de estar vacío a contar con 21 animales en pocos días

Siempre que ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. De carácter fiel y noble, los canes son, a día de hoy, parte de numerosas familias de las Cuencas y de toda Asturias. Sin embargo, a veces ocurre que por circunstancias, se abandonan a estas criaturas dejándolas en una peor situación. Hasta hace pocas semanas el albergue municipal de animales de Mieres se encontraba casi vacío. Ahora, en poco tiempo, acoge ya a 21 animales, 16 perros y 5 gatos.

Para Paulino Fernández, gerente de la perrera -también lleva la de Langreo., "son cifras bastante altas para lo que últimamente ha habido aquí. Últimamente, han venido de animales de 3 en 3 o de 2 en 2, incluso ha llegado una camada de 8 cachorros de pitbull, que estaban desnutridos y con parásitos" .

La situación es recurrente verano tras verano, llegando a recibir incluso constantes llamadas para recoger a distintos animales. "El que adopte un perro tiene que saber que es para toda la vida, entiendo que las cosas en casa vayan mal, pero hay multitud de páginas web de protectoras o asociaciones que sí los pueden recoger", reiteraba Fernández. De esta manera, criticaba la "picaresca estilo Lazarillo de Tormes" de los dueños de los animales, que "abandonan a los canes soltándolos en un monte, sin tener ninguna clase de sensibilidad".

Profesionalidad

Más allá de esto, existe una gran diferencia entre los diversos centros que reciben a los animales. Afirma el gerente del albergue que la principal distinción es "la profesionalidad: normalmente tanto las asociaciones, como las protectoras son amateur, es decir, trabaja gente que no es profesional y que no está formada. En las empresas sí que trabaja gente profesional, que lo harán mejor o peor".

Nares y Lucas, dos canes del albergue de animales de Mieres. / Lucía Hernández

En el albergue de Mieres se utilizan las redes sociales para colgar las fotos de los animales recién llegados. Gracias a ellas, el dueño de unos cachorros de mastín pudo acudir a recogerlos, tras haber desaparecido de su finca. Aunque no todo es positivo. En la otra cara de la moneda se encuentra "el debate o quien critica, que normalmente no es profesional", incidía el gestor.

El albergue

En la teoría, los animales que entran en la perrera de Mieres deberían contar con chip, pasaporte, vacunas y castrado, para que "nosotros seamos capaces de dar ese perro en el menor tiempo posible de la adopción, el Ayuntamiento no puede pagar todo esto para cada animal, no es de sentido común". No obstante, la realidad muy distinta. No hay concienciación, y es que "la mayoría de los animales que se quedan no tienen chip, por lo que es imposible localizar al dueño".

Paulino Fernández, gerente de los albergues de animales de Mieres y de Langreo. / Lucía Hernández

Aunque no todos son perros y gatos. En el albergue de Mieres se recogen también animales domésticos, como ovejas, burros, vacas o caballos. Una diferencia de su centro compañero situado en Langreo, donde no es el caso. Además, actualmente ambos centros se encuentran en una situación de licitación, donde ya se han presentado dos empresas para seguir administrando las instalaciones. Una de ellas es la actual gestora.