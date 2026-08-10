El CAI de Pando cumple 35 años siendo un lugar de "trabajo, aprendizaje y sobre todo, personas"

El ahora CAI de Pando (Centro de Apoyo a la Integración) nació en 1991 con otro nombre, el de Centro Ocupacional. Sea cual sea su denominación, cumple 35 años siendo un lugar de "trabajo, aprendizaje y sobre todo, de personas", tal y como subrayó el concejal de Derechos sociales de Langreo, David Fernández. El Ayuntamiento organizó un acto de reconocimiento al CAI con motivo de sus 35 años de existencia.

El acto tuvo lugar en el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras. En el acto estuvieron, además de Fernández, el que fue primer director del centro, Manuel Rosete; la actual directora, Nieves Mejuto; Juan José Roza, de la asociación de familiares, que tiene un hijo que lleva 26 años siendo usuario del centro; Luis Vigil-Escalera, de la Asociación Asemeyando, que colabora activamente con el centro y a Marta Llames, que fue concejala entre 1995 y 2003, y previamente había sido una de las impulsoras de su constitución. Decenas de usuarios del centro también participaron en este homenaje al centro.

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"Comenzamos llenos de ilusión", recordó Manuel Rosete, "y 35 años después, sigue siendo un referente en ilusión, trabajo y humanidad". Juan José Roza destacó la gran progresión de medios del centro con los años, mientras que Marta Nevado subrayó que siempre "recibí toda la ayuda posible, por parte de todos". Nieves Mejutoapuntó por su parte la satisfacción que da trabajar en un espacio que ayuda a las personas en su día a día.