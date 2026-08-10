Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La lucha por la libertad de los García (con tres hermanos muertos por la represión franquista): "Mi familia perdonó, pero no olvida"

La mina de la Bornaína acogió este domingo el homenaje anual a los ocho socialistas asesinados allí en 1938

Ana Canteli, en la bocamina de La Bornaína.

Ana Canteli, en la bocamina de La Bornaína. / M. Á. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Ángel Gutiérrez

La Bornaína (San Martín)

"En esta mina fueron sorprendidos por los fascistas y vilmente asesinados después de tres días sitiados ocho socialistas que luchaban por la libertad y el socialismo. 28-7-1938". La placa colocada en la bocamina de La Bornaína y otra instalada a unos pocos metros, sobre el lugar en el que reposan sus cuerpos, recuerda a Olivia Zafa Castillo, Aquilino Suárez Fernández, Cándido Fernández Montes, Francisco Fernández Nava, Vicente Roces Fernández, Jamino Fernández Suárez, Amalio Fernández Rodríguez y José García Iglesias. Este último justo cumplía años, 24, ese día. No vivió para ver cómo mataban años después a dos de sus hermanos, aunque "aún quedamos más Garcías para recordar su lucha".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Lo dice, emocionada, Ana Canteli García, sobrina nieta de José, que cada año deposita un ramo de flores en La Bornaína, en el acto de homenaje que organiza el PSOE de San Martín. No es lo único que lleva. También coloca durante unas horas un cuadro al óleo, realizado por un familiar de uno de los represaliados, que habitualmente tiene en su casa y que retrata el momento de la ejecución. Una obra en la que la tierra ocre y los rifles alineados recuerdan a los fusilamientos del 3 de mayo pintados por Goya.

La lucha por la libertad de los García

Sergio Llera, depositando un ramo de flores en el panteón. / M. Á. G.

Ana Canteli intervino en el acto para relatar la historia de su familia como ejemplo de las vividas por otras muchas. Contó que a José García el estallido de la guerra civil le sorprendió haciendo el servicio militar en Ávila, pero regresó a Asturias "porque no podía combatir contra sus hermanos y vecinos". Se refugió en La Bornaína "con otros siete compañeros, pero los vencedores no les perdonaron y junto a los chivatos del pueblo los asesinaron el 28 de julio del 38, el mismo día que cumplía 24 años". Relató que "las tumbas, cuando venía con mi abuela estaban en tierra y las marcábamos con arena. Veníamos el 1 de mayo, en julio y en noviembre, con flores de difuntos. En el año 1977 se preparó el panteón, se repararon los cuadros de la mina y se colocaron las placas". Explicó que en el año 1980 "bajó una riada que lo destruyó todo. Y se volvió a reconstruir de nuevo como ahora lo conservamos".

Asistentes al acto.

Asistentes al acto. / M. Á. G.

Señaló Canteli que "Ramonín, hermano de José, fue asesinado en Frieres el 30 de noviembre de 1940, y a otro hermano de José, mi abuelo Jesús, le sacaron de casa el 13 de abril del 48 para tirarlo al pozo Funeres. Pero quedamos más Garcías para recordar su lucha y así defenderlos, y la libertad y el socialismo. Todo esto me lo contaba mi madre muchas veces, junto lo que sucedió después. Perdonaron pero no olvidaron".

Mujeres silenciadas

En el acto también intervinieron Sergio Llera Suárez, secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias y candidato a la Alcaldía de Oviedo, que rindió homenaje "a aquellos que nos abrieron el camino", y Verónica Noval Gutiérrez, secretaria de Justicia y Memoria Democrática de la FSA-PSOE, que reivindicó la figura de los asesinados y, en especial, la de la única mujer, "Oliva porque durante mucho tiempo las mujeres víctimas del dictador han sido silenciadas".

Noticias relacionadas

Por su parte, José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín, anunció que "vamos a plantear en el Pleno el reconocimiento de La Bornaína como Lugar de memoria democrática para que sea tramitado a través del Instituto de Memoria Democrática de Asturias".

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
  2. El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde
  3. Las Cuencas, refugio inmobiliario para compradores de toda España: “Ya no quedan chollos de 25.000 euros
  4. Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores
  5. La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de 'Los creyentes', con José Coronado
  6. La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres
  7. Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres
  8. Éxito del refuerzo de transporte público a las piscinas de Mieres: el Ayuntamiento mantendrá el servicio en agosto

La lucha por la libertad de los García (con tres hermanos muertos por la represión franquista): "Mi familia perdonó, pero no olvida"

La lucha por la libertad de los García (con tres hermanos muertos por la represión franquista): "Mi familia perdonó, pero no olvida"

El abandono de mascotas crece con las vacaciones: el albergue de Mieres, de estar vacío a contar con 21 animales en pocos días

El abandono de mascotas crece con las vacaciones: el albergue de Mieres, de estar vacío a contar con 21 animales en pocos días

Laviana inicia este jueves dos semanas de "maratón" festiva, del Otero al Descenso, con final en una gran gymkana en La Chalana

Laviana inicia este jueves dos semanas de "maratón" festiva, del Otero al Descenso, con final en una gran gymkana en La Chalana

Barbón reivindica en La Camperona al PSOE como motor de la "Asturias que crece" frente a la "falta de criterio" de la derecha

Barbón reivindica en La Camperona al PSOE como motor de la "Asturias que crece" frente a la "falta de criterio" de la derecha

El PP de San Martín pone en duda las cuentas y las inversiones del gobierno local

El PP de San Martín pone en duda las cuentas y las inversiones del gobierno local

Los vecinos de Santibáñez de la Fuente (Aller) alertan de la "ruina inminente" de una panera

Los vecinos de Santibáñez de la Fuente (Aller) alertan de la "ruina inminente" de una panera

La unión hace la fuerza: la Pola del Pino, en Aller, más limpia con la sextaferia vecinal

La unión hace la fuerza: la Pola del Pino, en Aller, más limpia con la sextaferia vecinal

Diez nuevos vehículos para mejorar la seguridad ciudadana en Mieres: se destinan 400.000 euros a modernizar la flota de la Policía Local

Diez nuevos vehículos para mejorar la seguridad ciudadana en Mieres: se destinan 400.000 euros a modernizar la flota de la Policía Local
Tracking Pixel Contents