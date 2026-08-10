La lucha por la libertad de los García (con tres hermanos muertos por la represión franquista): "Mi familia perdonó, pero no olvida"

"En esta mina fueron sorprendidos por los fascistas y vilmente asesinados después de tres días sitiados ocho socialistas que luchaban por la libertad y el socialismo. 28-7-1938". La placa colocada en la bocamina de La Bornaína y otra instalada a unos pocos metros, sobre el lugar en el que reposan sus cuerpos, recuerda a Olivia Zafa Castillo, Aquilino Suárez Fernández, Cándido Fernández Montes, Francisco Fernández Nava, Vicente Roces Fernández, Jamino Fernández Suárez, Amalio Fernández Rodríguez y José García Iglesias. Este último justo cumplía años, 24, ese día. No vivió para ver cómo mataban años después a dos de sus hermanos, aunque "aún quedamos más Garcías para recordar su lucha".

Lo dice, emocionada, Ana Canteli García, sobrina nieta de José, que cada año deposita un ramo de flores en La Bornaína, en el acto de homenaje que organiza el PSOE de San Martín. No es lo único que lleva. También coloca durante unas horas un cuadro al óleo, realizado por un familiar de uno de los represaliados, que habitualmente tiene en su casa y que retrata el momento de la ejecución. Una obra en la que la tierra ocre y los rifles alineados recuerdan a los fusilamientos del 3 de mayo pintados por Goya.

Sergio Llera, depositando un ramo de flores en el panteón. / M. Á. G.

Ana Canteli intervino en el acto para relatar la historia de su familia como ejemplo de las vividas por otras muchas. Contó que a José García el estallido de la guerra civil le sorprendió haciendo el servicio militar en Ávila, pero regresó a Asturias "porque no podía combatir contra sus hermanos y vecinos". Se refugió en La Bornaína "con otros siete compañeros, pero los vencedores no les perdonaron y junto a los chivatos del pueblo los asesinaron el 28 de julio del 38, el mismo día que cumplía 24 años". Relató que "las tumbas, cuando venía con mi abuela estaban en tierra y las marcábamos con arena. Veníamos el 1 de mayo, en julio y en noviembre, con flores de difuntos. En el año 1977 se preparó el panteón, se repararon los cuadros de la mina y se colocaron las placas". Explicó que en el año 1980 "bajó una riada que lo destruyó todo. Y se volvió a reconstruir de nuevo como ahora lo conservamos".

Asistentes al acto. / M. Á. G.

Señaló Canteli que "Ramonín, hermano de José, fue asesinado en Frieres el 30 de noviembre de 1940, y a otro hermano de José, mi abuelo Jesús, le sacaron de casa el 13 de abril del 48 para tirarlo al pozo Funeres. Pero quedamos más Garcías para recordar su lucha y así defenderlos, y la libertad y el socialismo. Todo esto me lo contaba mi madre muchas veces, junto lo que sucedió después. Perdonaron pero no olvidaron".

Mujeres silenciadas

En el acto también intervinieron Sergio Llera Suárez, secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias y candidato a la Alcaldía de Oviedo, que rindió homenaje "a aquellos que nos abrieron el camino", y Verónica Noval Gutiérrez, secretaria de Justicia y Memoria Democrática de la FSA-PSOE, que reivindicó la figura de los asesinados y, en especial, la de la única mujer, "Oliva porque durante mucho tiempo las mujeres víctimas del dictador han sido silenciadas".

Noticias relacionadas

Por su parte, José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín, anunció que "vamos a plantear en el Pleno el reconocimiento de La Bornaína como Lugar de memoria democrática para que sea tramitado a través del Instituto de Memoria Democrática de Asturias".