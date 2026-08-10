Luz verde al centro de "coworking" de las tolvas del Monsacro: "Favorecerá el teletrabajo, el emprendimiento y la dinamización económica de Morcín"

El Ejecutivo regional ha dado luz verde, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes, a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y el Ayuntamiento de Morcín para impulsar la creación de un centro rural de trabajo compartido (coworking) en el concejo. El Principado aportará 53.518 euros para esta iniciativa, que "favorecerá el teletrabajo, el emprendimiento y la dinamización económica del municipio".

Este espacio estará en las tolvas del Monsacro, el edificio en el que hace 15 años se proyectó el fallido Museo de los Quesos de Asturias. Responsables regionales expusieron que el equipamiento "contará con una zona principal de trabajo compartido con puestos individuales y colectivos, sala polivalente para talleres y actividades formativas, sala de reuniones y áreas concebidas para favorecer la colaboración profesional y el intercambio de conocimiento. También dispondrá de conectividad digital de alta capacidad, equipamiento tecnológico, sistemas de acceso inteligente y espacios orientados al networking y la innovación".

La iniciativa, expusieron las mismas fuentes, forma parte de las "políticas que desarrolla el Principado para afrontar el reto demográfico mediante la generación de oportunidades de empleo, la mejora de los servicios y el impulso de nuevas actividades económicas en los concejos con mayores dificultades demográficas. La inversión se financiará con cargo al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial".

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Casa de Cultura

No será el único equipamiento en las tolvas, que se convertirán en un espacio público en el que Morcín dispondrá también de una Casa de Cultura. La empresa adjudicataria comenzó en julio los trabajos y la obra tiene un plazo de ejecución de nueve meses; después, deberá ser certificada la obra y entregada al Ayuntamiento, así que en el verano del próximo año el edificio estaría abierto al público