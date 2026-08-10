Pajares también funcionará por las noches: el Principado destina 9,5 millones a un nuevo remonte para bicicletas y una red de iluminación que permitirá organizar actividades nocturnas

El Consejo de Gobierno del Principado acordó este lunes destinar 9,5 millones de euros a culminar la segunda fase de los trabajos de modernización de la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares, unas tareas que incluyen un remonte por cable para personas y soporte de bicicletas (un telebike de cuatro plazas y pinza fija) y el sistema de iluminación, que permitirá utilizar las instalaciones también en horario nocturno. El contrato incluye la redacción del proyecto y la ejecución de la actuación.

Con esta iniciativa, la Consejería de Deporte culminará la segunda fase de las obras de modernización del equipamiento de Lena para garantizar su uso todo el año, también en horario nocturno. El plazo previsto para esta intervención, una vez adjudicados los trabajos, será de nueve meses: tres para redactar y aprobar el proyecto constructivo y seis para ejecutar las obras.

Remonte

El telebike de El Vallón será un telesilla de pinza fija equipado con soportes específicos para transportar bicicletas. Las personas viajarán en las sillas y las bicicletas subirán sujetas en los portabicicletas del remonte. Esta nueva infraestructura complementará la telecabina Cuitunigru y permitirá mejorar la movilidad dentro de la estación, así como ampliar las posibilidades de uso de su zona alta, tanto para las personas que practiquen deporte de invierno como para ciclistas en verano.

El remonte prestará servicio a la actividad invernal y al futuro bikepark, "lo que facilitará que Valgrande-Pajares pueda acoger nuevas propuestas deportivas y de ocio en los meses sin nieve. La ampliación de la actividad favorecerá también la consolidación de los negocios de la zona y la llegada de nuevos servicios vinculados al turismo activo, la hostelería, la enseñanza deportiva y el alquiler de material", destacó el Principado.

Iluminación

La segunda parte del proyecto permitirá iluminar la vertiente de Fuente la Reina, Arandanera y Valle del Sol, incluidos los pasos Martinelli y Hoya, hasta la estación motriz de la telecabina Cuitunigru. Esta intervención hará posible utilizar el mismo recorrido para el esquí nocturno durante el invierno y para la práctica de bicicleta de montaña en verano: "La combinación del telebike y la iluminación contribuirá a extender la actividad a diferentes épocas del año y también a ampliar los horarios de apertura y a organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos con capacidad para diferenciar la oferta de Valgrande-Pajares".

Otras obras

Actualmente se encuentran en ejecución el circuito de esquí de fondo y raquetas, las mejoras de accesibilidad en el entorno de la telecabina, la creación de plazas de aparcamiento accesibles y la renaturalización de diferentes espacios. También están en marcha la construcción de nuevos miradores y senderos accesibles desde la zona alta de la estación, la mejora de varias rutas de montaña, la ejecución del bikepark y la recuperación paisajística de los terrenos afectados por las obras. A este proceso de modernización se suma la gran inspección de los remontes de Valgrande-Pajares, ya licitada, que incluye la revisión integral del telesilla de Brañillín, el acortamiento del cable tractor de la telecabina y la ejecución de una nueva cimentación para una de las pilonas del telesquí del Tubo. Cultura ha invertido más de 300.000 euros en estos trabajos.

Consejera

Vanessa Gutiérrez, consejera de Deporte, destacó que el nuevo remonte y la iluminación van a suponer "un nuevo medio mecánico muy relevante y también el aprovechamiento de la estación en usos y horarios diferentes como son los cursos nocturnos. En los próximos días, este contrato será publicado en la plataforma ya de contratación. La fórmula de licitar al mismo tiempo la redacción del proyecto y su ejecución "fue la misma ya empleada en el caso de la telecabina en el año 2021 y tiene que ver con que un remonte por cable que es una instalación muy especializada, que en su diseño depende de los sistemas técnicos y de los componentes de cada fabricante y que tiene que estar vinculado ya desde el primer momento, desde la redacción, a la solución que finalmente se construya".

Tareas de mantenimiento en la estación de Pajares, este verano. / Valgrande-Pajares

"Queremos que sea y así va a ser un revulsivo y un aliciente para toda la zona del valle del Caudal y de la Montaña Central y para Asturias, con una inversión total que supera los 20 millones de euros en estas dos legislaturas", señaló Gutiérrez, que resaltó que "cuando llegó al Gobierno regional el presidente Adrián Barbón en el año 2019 se comprometió a que, más allá de los mantenimientos, la estación necesitaba de una nueva serie de inversiones. Y, en ese momento, prácticamente a finales de año, ya se constituyó una mesa de trabajo precisamente para abordar los nuevos usos y reflexionar sobre el futuro de las estaciones de esquí. Una reflexión de la que participan todas las estaciones de esquí, no solamente en España, sino en Europa y del resto del mundo, muy condicionadas también por los nuevos usos y por la afectación que tiene el cambio climático sobre ellas y eso se necesita reflexionar también sobre cómo se deben reconstruir, cómo se deben invertir y cómo se pueden potenciar los nuevos usos".

"En ese grupo de trabajo", prosiguió Gutiérrez, "que lideraba la Consejería de Cultura, formaba parte la Cámara de Comercio, el concejo de Lena y la Asociación española de comarcas mineras y a la que posteriormente se sumaron otras entidades como la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias, a las que hoy les quiero agradecer la ayuda, la fidelidad y su colaboración en estos años en este trabajo de cooperación y que permite esta grandísima inversión sobre la estación de Valgrande-Pajares".

Las obras, que permitirán, "explorar nuevos usos como son los usos nocturnos", van a ser cofinanciadas a través de fondos de transición justa de la Unión Europea, "una financiación además que es absolutamente coherente con el propósito de esta inversión, que es la diversificación de la economía de un territorio que está afectado por la transición energética y generar nuevas oportunidades vinculadas al deporte, al turismo sostenible y a la naturaleza".