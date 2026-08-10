El PSOE diseñará un plan estratégico sobre el "San Martín del Rey Aurelio que queremos para el futuro"

El PSOE de San Martín del Rey Aurelio diseñará un "plan estratégico para el concejo de cara a la próxima década" que abarcará campos diversos y para el que pretende contar con las aportaciones e ideas de colectivos del municipio, expertos y vecinos en general.

Así lo expuso el alcalde de San Martín del Rey Aurelio y secretario general de la agrupación local de PSOE, José Ramón Martín Ardines, que hizo el anuncio en el marco de la fiesta socialista celebarada en La Camperona. "San Martín del Rey Aurelio, como todo el mundo sabe, se segregó del Langreo en el año 1837. El año que viene afrontaremos una década que llevará al bicentenario de esa efeméride y en la que nosotros queremos plantear una transformación". A partir de este mes de septiembre, detalló, "nos pondremos a trabajar en el diseño de una estrategia que se llamará Estrategia San Martín del Rey Aurelio 2037, donde lo que pretendemos es reflexionar con expertos, con colectivos, con los vecinos, con los jóvenes sobre cuál es el San Martín del Rey Aurelio que queremos para el 2037"

Añadió el regidor que en "esa celebración del bicentenario vamos a trabajar ya desde este momento en la transformación de nuestro municipio, en lo que tiene que ser el futuro, pero siempre con los ojos en el presente". Ardines indicó que en esa estrategia se abordarán cuestiones de "todo tipo", urbanísticas, ambientales, políticas sociales...

Confluencia

"Tiene que estar ligado", apuntó el líder de los socialistas de San Martín, "con las estrategias de Asturias, de España y de Europa. Y, ese contexto, trabajar con una perspectiva de una década en San Martín del Rey Aurelio, pero no solo de cara a esa década, sino en el día a día poniendo las bases ahora mismo, reflexionando sobre lo que necesitamos, sobre la realidad, sobre la transformación que está teniendo el municipio".

Aseguró Ardines que es "algo que estamos viendo. Estamos aumentando en población, estamos acogiendo gente migrante, estamos acogiendo nuevas empresas, con nuevas tecnologías, con innovación y sin olvidarnos de nuestro futuro y de nuestro pasado industrial Tenemos que ir sembrando el camino para afrontar los próximos años, pero insisto, siempre mirando en el presente, en el mañana y en el pasado mañana".