Aleida Granda, candidata de la ejecutiva del PSOE de Langreo para tratar de recuperar la Alcaldía

El PSOE de Langreo mueve ficha para los comicios municipales del próximo año. La Comisión Ejecutiva de la agrupación socialista del concejo respaldó este lunes por unanimidad la propuesta de Aleida Granda como aspirante a las primarias del PSOE langreano, "donde se elegirá el candidato o candidata socialista a la Alcaldía de Langreo para las próximas elecciones municipales", señaló la dirección local. Por ahora no han trascendido movimientos internos en el seno de la agrupación para que haya más candidatos.

La propuesta de Granda contó "con el respaldo unánime de la Comisión Ejecutiva de los socialistas langreanos, que la sitúa como aspirante a encabezar la candidatura del PSOE en los próximos comicios municipales". Aleida Granda, que ejerce actualmente como jefa de gabinete de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, "cuenta con una amplia trayectoria como militante del partido socialista en Langreo, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad orgánica y en estos momentos forma parte de la Comisión Ejecutiva del partido en Langreo y de Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana".

La ejecutiva local agradeció "el paso valiente que ha dado Aleida para presentar su candidatura", que la dirección ha decidido apoyar. De esta forma, "el partido da el primer paso para definir el liderazgo de una candidatura con la que aspira a ofrecer a la ciudadanía un proyecto de futuro para el concejo y una alternativa de gobierno para Langreo". La dirección local insistió en que el objetivo es "recuperar la confianza perdida entre los ciudadanos de Langreo y recuperar también la Alcaldía, que perdimos en las pasadas elecciones por apenas 200 votos"

Primarias

Con esta propuesta, apuntó la ejecutiva local, "el PSOE de Langreo inicia el proceso interno para elegir a la persona que encabezará su candidatura a las próximas elecciones municipales, unas primarias que los socialistas langreanos han previsto celebrar en el mes de septiembre. Con ello, el partido da el primer paso para definir el liderazgo de una candidatura con la que aspira a ofrecer a la ciudadanía un proyecto de futuro para el concejo y una alternativa de gobierno para Langreo".

Según el calendario previsto por el PSOE langreano, se podrán presentar candidaturas al proceso de primarias entre el 4 y el 7 de septiembre. Cada aspirante deberá contar el aval de al menos el 15% (y no más del 20%) de todos los afiliados al corriente de pago de sus cuotas de la agrupación. Si solo hay una candidatura después de ese plazo, quedaría automáticamente proclamada. Si hay más de un aspirante, se realizaría una primera votación el 26 de septiembre. En el caso de que un candidato obtuviera más de la mitad de los votos, ya se acabaría ahí el proceso. De no ser así, habría otra votación (el 3 de octubre) en la que la victoria ya se lograría por mayoría simple.

Sin movimientos internos

Por el momento, no han surgido movimientos internos en el seno de la agrupación langreana para presentar un candidato alternativo que rivalice con Granda. El PSOE local vive un período de calma tras los convulsos meses vividos precisamente tras los últimos comicios municipales. Una crisis que acabó con la instauración de una gestora y la marcha de cuatro edilles socialistas al grupo de no adcritos. La guerra interna se dilucidó en una primera asamblea, en marzo de 2024, en la que Bernardino Niño Caballero (que lideraba la candidatura «oficialista», la más cercana a la FSA, el SOMA y la UGT) fue elegido secretario general del PSOE de Langreo con más del doble de votos que su contrincante, David Astorga, cabeza visible del sector crítico. Niño fue reelegido en su cargo un año después, en otra asamblea en la que ya no tuvo contrincante.

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Donde sí habrá batalla será en los comicios municipales, a los que concurrirá Alternativa Socialista de Langreo, el nuevo partido surgido de la escisión de los socialistas langreanos y que impulsaron Gregorio Lora, que fue secretario general del PSOE de Langreo, y los ediles socialistas no adscritos que forman parte de la Corporación, Melania Montes, Pamela Álvarez y José Luis García.