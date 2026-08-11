El centro de empresas de Valnalón aloja en sus oficinas y naves de alquiler a 26 empresas (que dan trabajo a 134 personas)

El centro de empresas de Valnalón, el espacio de la ciudad tecnológica langreana que oferta oficinas y naves de alquiler a bajo precio a emprendedores que inician su actividad durante un tiempo limitado, aloja actualmente a 26 empresas que dan trabajo a 134 personas. Según los datos de la última memoria de actividad, además, el índice de ocupación de las instalaciones ofertadas es el 72,2 por ciento.

Los responsables de Valnalón, entidad dependiente del Principado, resaltan que este servicio, creado en 1989, "acompaña a las empresas en sus fases de creación y desarrollo, poniendo a su disposición los recursos y servicios necesarios para favorecer su implantación y crecimiento en las mejores condiciones. El asesoramiento continuado durante su estancia, unido a la interacción con la comunidad empresarial, proporciona a las empresas de reciente creación un entorno favorable para reforzar sus capacidades y mejorar su posición competitiva en el mercado".

El centro de empresas oferta oficinas (desde 18 metros a 45 metros cuadrados) y naves (desde 69 a 450 metros cuadrados), "todas ellas en alquiler, totalmente equipadas, y con tarifas muy competitivas. También existe la opción de domiciliar la empresa en el centro, desde donde se gestiona la correspondencia, llamadas o recogida de paquetería.

Se ofrecen además espacios compartidos como comedor y cafetería; espacio de coworking (zonas compartidas o individuales con flexibilidad para elegir el formato de estancia, por horas o jornadas completas; y alquiler de salas de reuniones y formación con diferentes formatos y superficies que se adaptan a diferentes necesidades y usos.

"Disponemos de oficinas equipadas con mobiliario y naves industriales en alquiler, con tarifas subvencionadas para el apoyo al emprendimiento. Acceso a los servicios comunes, disponibilidad de salas de reuniones, talleres formativos y apoyo en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales", señalan los responsables de Valnalón, que detallan que el requisito que deben cumplir las empresas en esta fase de desarrollo es que "sean de nueva creación o con menos de seis meses de actividad".

Naves de alquiler con opción a compra

Las empresas instaladas en esta fase tienen un límite de permanencia de cinco años. Una vez pasados estos cinco años pasan a la fase de consolidación, ya fuera del centro de empresas y en la que se presta asesoramiento personalizado sobre áreas estratégicas clave de gestión empresarial, desarrollo de un Plan de Consolidación y de las competencias emprendedoras, formación especializada, redes de contactos, acceso a financiación o gestión de ayudas. Se ofertan, además, naves en alquiler con opción a compra. Permiten el acceso, en condiciones asequibles, a naves completamente equipadas (desde 250 hasta 750 metros cuadrados). Hasta la fecha se han promovido 29 naves, 7 en Nalón I (Langreo) y 22 en Baíña (Mieres) que generan actualmente 165 empleos.

Semillero

Pese a todas estas instalaciones, muchos de los emprendedores que pasan por Valnalón no hacen uso de sus naves y oficinas sino que ya se establecen por cuenta propia desde un primer momento. El semillero, dedicado a asesorar a los emprendedores en la puesta en marcha de su negocio, ha rebasado en este 2026 el millar de empresas impulsadas. La generación de esos negocios, en los que Valnalón ha desempañado un papel de tutorización capital, ha significado, además, la creación de 1.220 puestos de trabajo, la mayor parte de ellos vinculados a los socios impulsores de los proyectos, aunque también hay contrataciones de personal por cuenta ajena.

El objetivo del semillero de proyectos, según Valnalón, es el "apoyo y acompañamiento a todas las personas emprendedoras que quieren analizar la viabilidad de sus modelos de negocio, así como el desarrollo de las competencias emprendedoras, necesarias para su puesta en marcha". Desde su apertura en 1992, el semillero ha asesorado a más de 7.000 emprendedores que han desarrollado más de 3.000 proyectos. Hasta finales del pasado, un total de 997 de esas iniciativas habían cristalizado en la creación de empresas y en lo que va de ejercicio ya han nacido una decena más, con lo que se ha rebasado la barrera del millar. Los técnicos de Valnalón han desarrollado para ello "una metodología y unas herramientas propias que nos permiten trabajar con las personas emprendedoras en el desarrollo de sus competencias y en el análisis de viabilidad de sus modelos de negocio". También señalan que "el trabajo compartido, las tutorías con nuestro equipo técnico, la conexión en red a través de nuestra plataforma ‘Valnaloncrea’ y la importante red de entidades colaboradoras con quienes compartimos formaciones, talleres o buenas prácticas, hacen del semillero un entorno idóneo de aprendizaje".