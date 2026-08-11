Concierto de "El Drogas", exposición y mercadillo musical en el (efímero) regreso del "Derrame Rock" a Langreo: "Será la actividad estrella del otoño en Talleres del Conde"

El recién estrenado recinto ferial de Talleres del Conde gana actividad todo ritmo. El festival Derrame Rock volverá a Langreo los próximos 9 y 10 de octubre, tres décadas después de su nacimiento, para celebrar sus 30 años de historia con dos jornadas de música y actividades gratuitas. El regreso del festival, que será de entrada libre, fue presentado este martes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, en un acto en el que participaron la concejala de Juventud y Hacienda, Marina Casero, y el promotor del Derrame Rock, Enrique Granda. "El Drogas", vocalista de "Barricada" será uno de los platos fuertes.

La celebración, que será "una de las principales propuestas culturales del otoño en los Talleres del Conde", combinará conciertos con actividades para diferentes públicos. Habrá una exposición sobre la trayectoria del Derrame Rock, un mercadillo musical, propuestas gastronómicas y una programación específica para el público infantil y familiar.

"Queremos que esta sea la actividad estrella del otoño en los Talleres del Conde. Vamos a celebrar el 30 aniversario del Derrame Rock, una actividad que se desarrolló en Langreo y que, en esta ocasión, vuelve cerca del lugar donde se desarrollaba, en unos Talleres del Conde ahora rehabilitados y en los que queremos que haya mucha vida", señaló Marina Casero durante la presentación.

Enrique Granda manifestó, por su parte, que el festival nació en 1996 en Grado como una iniciativa de pequeño formato, pero que fue en Langreo donde experimentó una de sus grandes etapas de crecimiento. "El festival se inició en Grado, pero la expansión del Derrame Rock, con acampada y todo lo que llevaba aparejado, fue en Langreo, especialmente a partir del año 2000", resaltó.

El festival fue itinerando posteriormente por diferentes localidades hasta establecerse en Ourense, donde alcanzó su vigésimo aniversario. Después de una década sin celebrarse, la recuperación del Derrame Rock no estaba inicialmente entre los planes de sus promotores. "Llevamos diez años sin hacer el festival y no pensábamos retomarlo, pero el nacimiento de los Talleres del Conde fue una tentación bastante importante", explicó Granda. A ello se sumó la coincidencia con el 30 aniversario del nacimiento del festival. "Estaba todo de la mano para poder desarrollar algo importante. Hablando con Marina y con la gente del Ayuntamiento nos decidimos a lanzarnos y a volver", añadió.

Concierto de unos incipientes "Mago de Oz" en el Derrame Rock de Langreo, en el año 2000. / Santo Grial

Uno de los primeros nombres confirmados para esta celebración es Enrique Villarreal, conocido con el nombre artístico de "El Drogas". Fue durante casi treinta años cantante y bajista de "Barricada". "El Drogas" es también el nombre de su actual banda. Ejercerá como cabeza de cartel el sábado 10 de octubre. El resto de las bandas que participarán en el festival se irán anunciando durante las próximas semanas. En total, la organización prevé contar con entre seis y siete grupos a lo largo de las dos jornadas, recuperando también para esta edición a formaciones especialmente vinculadas a la historia del festival.

Granda explicó que el cartel busca además conectar a distintas generaciones de seguidores del Derrame Rock. Por eso el programa incorporará el "Derrame Rock Kids", "una propuesta pensada para acercar la música y el espíritu del festival a los más pequeños". En la sesión vermú se podrán escuchar clásicos del panorama nacional e internacional que irán acompañados de una exposición didáctica especialmente dirigida al público infantil.

Expansión

Los organizadores insistieron en que el regreso del festival "permitirá recuperar también una parte de la historia musical reciente del concejo. Aunque el Derrame Rock nació en 1996 en Grado, Langreo fue uno de sus principales escenarios durante los primeros años de expansión. Entre 2000 y 2003, el festival vivió en el municipio una de sus etapas de mayor repercusión".

La dimensión alcanzada quedó especialmente patente en la edición de 2003, cuando 59 grupos actuaron durante tres días en Langreo, convirtiendo al concejo en punto de encuentro para miles de aficionados al rock. Por los escenarios del Derrame Rock pasaron a lo largo de su historia algunos de los nombres más importantes del rock, el punk y el metal estatal, como Rosendo, "Los Suaves", "Barricada", "Mago de Oz", "Avalanch", "Reincidentes", "La Polla", "Soziedad Alkohólika", "Ilegales", "Barón Rojo" o "Hamlet".

Granda destacó durante la presentación que, cuando el Derrame Rock se celebraba en Langreo, muchos de los grupos aprovechaban las antiguas instalaciones de los Talleres del Conde, entonces en desuso, para realizar reportajes y fotografías. "Cuando hicimos el festival por primera vez, los grupos se iban a hacer reportajes a lo que quedaba de las naves".

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La programación completa, los horarios y los nuevos nombres del cartel se irán dando a conocer durante las próximas semanas a través de las redes sociales de los Talleres del Conde.