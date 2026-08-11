Desbroces, quemas controladas, cabras y pastoreo "digital" para luchar contra los incendios, el plan contra el fuego que prueba el Principado en el parque natural de Redes

Desbroces, quemas controladas, cabras y... tecnología. Esta es la receta que quiere aplicar el Principado para ayudar en la lucha contra los incendios en la zona rural de Asturias. Por el momento, este modelo de prueba se va a aplicar en la parroquia rural de Orlé, en el concejo de Caso, en pleno parque natural de Redes.

Tal y como explicaron desde la dirección general de Redo Demográfico, en Orlé empezará a probarse un nuevo modelo de "prevención de incendios forestales", que combina desbroces, quemas controladas y "mejora de pastos" para actuar como cortafuegos natural. Esta actuación, subrayaron, incorpora también un sistema de "pastoreo inteligente" basado, en un "vallado virtual", que a través de la tecnología, permitirá gestionar por vía digital la carga ganadera existente sobre el territorio recuperado.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 73.708 euros y es fruto del trabajo conjunto entre explotaciones ganaderas, la dirección del parque natural de Redes y la Guardería Forestal. El objetivo es eliminar el matorral del entorno de los pueblos y generar los denominados "mosaicos de pasto", espacios abiertos que ayudan a frenar la expansión del fuego. También se quiere utilizar al ganado, de forma controlada, en estos espacios, para evitar rebrotes.

Cómo funciona

La pieza más innovadora de este nuevo modelo es la apuesta por un sistema de "pastoreo digital". Pero, ¿qué es eso? Los rebaños de cabras de la parroquia de Orlé se agruparán en una única vecera (rebaño conjunto), gestionada "mediante tecnologías de la información y vallado virtual", que sustituye el cercado físico tradicional por un perímetro "georreferenciado". Los animales llevan un collar, cuando se salen del perímetro, les da un toque para volver al interior del recinto. Como un pastor eléctrico, pero a distancia y sin barreras físicas. La presión del propio ganado ralentiza el rebrote del matorral y multiplica el efecto cortafuegos sin intervenciones mecánicas recurrentes. Es decir, se utiliza a las cabras como desbrozadoras naturales.

Innovación

Esta tecnología de vallado virtual se financia gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural de Asturias, que asume su coste "dentro de su apuesta por el desarrollo del medio rural asturiano". “Donde antes veíamos matorral y riesgo de incendio, hoy sembramos futuro para nuestros pueblos. Este proyecto demuestra que la innovación y la tradición ganadera no son caminos distintos: son la misma vía para fijar población”, afirmó el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, tras visitar el inicio de los trabajos en los montes de Puropinto y Fresnedal, en el entorno de Orlé. En el recorrido también estuvieron los directores generales de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y de Gestión Forestal, Javier Vigil.

A través de este proyecto en Orlé, el Principado pretende "avanzar en su estrategia frente a la despoblación y el fuego, al tiempo que pone la tecnología y la innovación al servicio de los ganaderos y las ganaderas que cada día cuidan del territorio". En el encuentro, Marcos Niño precisó que con este tipo de intervenciones, "el Gobierno de Asturias demuestra" que el reto demográfico “es una prioridad absoluta” que se afronta “con inversión, presencia constante en el territorio y proyectos que inciden en el día a día de cada parroquia”.

Representantes ganaderos, vecinales, del Principado y de la Caja Rural, en el entorno de Orlé. / Principado de Asturias

Proyectos a nivel nacional

El Principado cuenta además con el Centro de Innovación Territorial (CIT) para acompañar en la financiación, tecnología y trabajo de campo, "a las comunidades rurales que, desde hace generaciones, sostienen el paisaje asturiano". Con su respaldo, explicaron, cinco proyectos asturianos han logrado situarse entre los cien mejores a nivel estatal de un total de más de mil presentados al Ministerio de Transición Ecológica. El de Orlé, por ejemplo, "ha conseguido colocarse en octava posición".

“Esta es la prueba de que Asturias compite con solvencia en el terreno de la innovación rural y se sitúa entre los territorios destacados en la lucha contra la despoblación a nivel estatal”, concluyó Niño.