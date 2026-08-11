El sector de la nieve critica el "enorme retraso" en la puesta en marcha de las mejoras en la estación de Pajares (que permitirán el esquí nocturno)

Con "esperanza" pero también con "desconfianza" ha recibido la Asociación Nieve y Montaña de Asturias el anuncio, realizado el lunes por el Principado, de destinar 9,5 millones de euros a culminar la segunda fase de los trabajos de modernización de la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares, unas tareas que incluyen un remonte por cable para personas y soporte de bicicletas (un telebike de cuatro plazas y pinza fija) y el sistema de iluminación, que permitirá utilizar las instalaciones también en horario nocturno. El contrato incluye la redacción del proyecto y la ejecución de la actuación. El plazo previsto para esta intervención, una vez adjudicados los trabajos, será de nueve meses: tres para redactar y aprobar el proyecto constructivo y seis para ejecutar las obras.

Pese a celebrar la noticia, la asociación (que integra a concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, así como a vecinos de El Brañillín y La Raya, y a la Asociación de turismo de la montaña central) se mostró crítica con la "falta de rigor y planificación" del Principado y con el "enorme retraso" que acumula esta segunda fase, más de dos años, indicaron.

Retrasos

"Valoramos la aprobación realizada por el Principado en el Consejo de Gobierno. Se trata del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de la inversión prevista para dotar a la instalación de un remonte que podrá ser utilizado tanto en invierno como en verano", señalaron responsables del colectivo. "Sin embargo", prosiguieron, "cabe recordar el enorme retraso que lleva acumulada esta instalación". Según el programa presentado en su día a los fondos de transición justa, expusieron las misma fuentes, "debería haberse iniciado en el año 2024 e inaugurado al finalizar el verano del 2025. En aquel momento había programa y fondos por lo que es inexplicable el retraso decidido por la consejera".

También argumentaron los representantes de la Asociación Nieve y Montaña que "es sabido, además, que a pesar de tener consignaciones presupuestarias, la Consejería fue incapaz de ejecutar un solo euro con destino a las estaciones de esquí durante los ejercicios 2024 y 2025. Ahora se da un paso importante con la aprobación del proyecto y obra en Consejo de Gobierno, pero es importante destacar que se trata de un contrato plurianual con una mínima inversión consignada para el año 2026 y el grueso de la misma planificada para el año 2027. Por tanto, la realidad de su ejecución precisará de consignación presupuestaria en ese ejercicio y que los presupuestos del Principado de Asturias para el año 2027 sean aprobados".

A juicio de los responsables del colectivo, después de "tantos anuncios incumplidos y tantos retrasos" en lo referente a la estación de Valgrande-Pajares y de Fuentes de Invierno, "es comprensible que exista esperanza pero cierta desconfianza hacia la ejecución final de este importante remonte. Dicha instalación permitirá acceder hasta la cima de Fuente la Reina para descender por la zona del Vallón y pretende también, según la Consejera, su utilización por las bicicletas de montaña para descender por las pistas de Arandanera en la zona del Valle del Sol".

Bike-park

No obstante, para la Asociación Nieve y Montaña "llama la atención que las obras del bike park que, también con gran retraso se está licitando paralelamente, no incorporen ningún recorrido por esas pistas, lo cual vuelve a poner de manifiesto la falta de rigor y planificación con la que hasta ahora se ha ido manejando el día a día de la instalación. La consejera ha anunciado que las obras se ejecutarán con criterios de sostenibilidad e integración ambiental y confíamos en que sea vigilante en este aspecto, ya que no lo fue en obras anteriores, y se ha de preservar un espacio de montaña tan espectacular".

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Por último, la Asociación indicó que "volvemos a solicitar que la consejera Vanesa Gutiérrez que retome el diálogo que, unilateralmente, decidió romper con el sector de la nieve. No es comprensible que el presidente del Principado promulgue y presuma del diálogo con la sociedad cuando no está siendo así".