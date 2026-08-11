El "stand" de Mieres en la Feria de Muestras de Gijón recibió 16.000 visitas en una semana: "El crecimiento es exponencial"

El stand de Mieres en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) recibió en su primera semana completa de actividad (del sábado 1 al domingo 9 de agosto) casi 16.000 visitas. "Es una cifra importante que respalda la labor de promoción turística que se está realizando con el objetivo de seguir dando a conocer todos los recursos, gastronómicos, naturales o patrimoniales que nuestro concejo ofrece y que lo convierte en una joya para disfrutar todo el año", destacó el gobierno local.

Las mismas fuentes apuntaron que "la propuesta de Mieres está generando gran interés, poniendo a disposición de los visitantes del stand toda la información sobre el concejo y planteando varios juegos interactivos y de destreza, con las rutas del Reto Territorio Minero como protagonistas, para conseguir regalos y recuerdos de nuestro municipio".

"Reto Territorio minero"

Precisamente el "Reto Territorio Minero" es "uno de los temas que más interés suscita", aseguró el gobierno local, "al tratarse de una iniciativa inédita en nuestro país que aúna deporte con naturaleza con dos rutas, que discurren por el entorno de los montes Llosorio y Polio, como protagonistas". Añadieron que ha habido "muchas consultas sobre esta propuesta turística y deportiva y también sobre el patrimonio y la oferta turística de Mieres en la primera semana de una feria en la que el stand de Mieres está creciendo de forma exponencial con relación a años anteriores".

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Una de las actividades, / .

Además de toda la información turística y los juegos planteados, Mieres ha programado diferentes actividades para dinamizar más el stand, con días para juegos infantiles, charlas sobre el eclipse o la jornada dedicada al Valle de Turón.