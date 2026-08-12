Más de 500 escolares participaron en "Ca mes, un cuentu", el ciclo cultural que promociona el asturiano en Mieres

"Ca mes, un cuentu" es el título de una de las actividades infantiles que, durante el año, organiza el Ayuntamiento de Mieres. En su pasada edición contó con más de medio centenar de participantes. Enmarcada en este programa, el Ayuntamiento de Mieres se suma a la celebración del Día de la Llingua Asturiana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) este sábado 15 de agosto, con un espectáculo de títeres de la mano de Andrea Lobo. “Maruxa y Xuan. Aventures y desventures de la raposa y el llobu”, una obra basada en la tradición asturiana con títeres y acompañamiento musical, se pondrá en escena en el stand de Mieres en la FIDMA, a las 18 horas para el disfrute de las y los más peques.

"Ca mes, un cuentu” es un programa que pone en marcha durante el curso la concejalía de Educación y Normalización Llingüística de Mieres, cuya concejala es Belén Alonso. En este ciclo se "promociona el asturianu entre el público infantil con teatro, cuentacuentos y títeres", en la Biblioteca de Mieres. Segíun los datos facilitados por el gobierno local, esta iniciativa sumó en el pasado año escolar 500 participantes, "que pudieron disfrutar de historias y aventuras en asturianu en una cita mensual", que volverá este nuevo curso 2026/27.

Antes, este próximo sábado, “Maruxa y Xuan. Aventures y desventures de la raposa y el llobu” llegará al estand de Mieres en la FIDMA con el objetivo de sumarse a la celebración del Día de la Llingua Asturiana que organiza Iniciativa pol Asturianu.