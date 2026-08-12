Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Más de 500 escolares participaron en "Ca mes, un cuentu", el ciclo cultural que promociona el asturiano en Mieres

Este sábado 15, en el estand de la Feria de Muestras, habrá espectáculo de títeres con Andrea Lobo

Cuentacuentos en Mieres, en una imagen de archivo.

Cuentacuentos en Mieres, en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Mieres del Camino

"Ca mes, un cuentu" es el título de una de las actividades infantiles que, durante el año, organiza el Ayuntamiento de Mieres. En su pasada edición contó con más de medio centenar de participantes. Enmarcada en este programa, el Ayuntamiento de Mieres se suma a la celebración del Día de la Llingua Asturiana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) este sábado 15 de agosto, con un espectáculo de títeres de la mano de Andrea Lobo. “Maruxa y Xuan. Aventures y desventures de la raposa y el llobu”, una obra basada en la tradición asturiana con títeres y acompañamiento musical, se pondrá en escena en el stand de Mieres en la FIDMA, a las 18 horas para el disfrute de las y los más peques.

"Ca mes, un cuentu” es un programa que pone en marcha durante el curso la concejalía de Educación y Normalización Llingüística de Mieres, cuya concejala es Belén Alonso. En este ciclo se "promociona el asturianu entre el público infantil con teatro, cuentacuentos y títeres", en la Biblioteca de Mieres. Segíun los datos facilitados por el gobierno local, esta iniciativa sumó en el pasado año escolar 500 participantes, "que pudieron disfrutar de historias y aventuras en asturianu en una cita mensual", que volverá este nuevo curso 2026/27.

Noticias relacionadas y más

Antes, este próximo sábado, “Maruxa y Xuan. Aventures y desventures de la raposa y el llobu” llegará al estand de Mieres en la FIDMA con el objetivo de sumarse a la celebración del Día de la Llingua Asturiana que organiza Iniciativa pol Asturianu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  2. Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana
  3. Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores
  4. Aleida Granda, candidata de la ejecutiva del PSOE de Langreo para tratar de recuperar la Alcaldía
  5. Un vecino con un perro localizó a Juan Peña, de 80 años, que llevaba desaparecido desde el domingo por la tarde en Laviana
  6. Pajares también funcionará por las noches: el Principado destina 9,5 millones a un nuevo remonte para bicicletas y una red de iluminación que permitirá organizar actividades nocturnas
  7. El abandono de mascotas crece con las vacaciones: el albergue de Mieres, de estar vacío a contar con 21 animales en pocos días
  8. El sector de la nieve y los vecinos denuncian el riesgo de accidentes de tráfico por el deterioro de los viales de la urbanización del Brañillín, en Pajares

"Abraza nuestra tierra", el nuevo mural que da la bienvenida a Pola de Lena

"Abraza nuestra tierra", el nuevo mural que da la bienvenida a Pola de Lena

Música, gastronomía y respeto a las tradiciones, los puntos fuertes de las grandes fiestas de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo

Música, gastronomía y respeto a las tradiciones, los puntos fuertes de las grandes fiestas de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo

Más de 500 escolares participaron en "Ca mes, un cuentu", el ciclo cultural que promociona el asturiano en Mieres

Más de 500 escolares participaron en "Ca mes, un cuentu", el ciclo cultural que promociona el asturiano en Mieres

Laviana abre el plazo para financiar las actividades extraescolares de sus centros educativos

Laviana abre el plazo para financiar las actividades extraescolares de sus centros educativos

Reciprocidad

El periodista universal que nació en Turón (y II)

Juan José Sevillano, de 85 años, sube Pajares en bicicleta "al ritmo de los más jóvenes, va muy rápido"

Juan José Sevillano, de 85 años, sube Pajares en bicicleta "al ritmo de los más jóvenes, va muy rápido"

El "stand" de Mieres en la Feria de Muestras de Gijón recibió 16.000 visitas en una semana: "El crecimiento es exponencial"

El "stand" de Mieres en la Feria de Muestras de Gijón recibió 16.000 visitas en una semana: "El crecimiento es exponencial"
Tracking Pixel Contents