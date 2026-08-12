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"Abraza nuestra tierra", el nuevo mural que da la bienvenida a Pola de Lena

Los chavales del Plan de Infancia y Adolescencia eligieron el lema de la obra, que representa la tradición ganadera del concejo

El mural elaborado en la entrada principal a Pola de Lena.

El mural elaborado en la entrada principal a Pola de Lena.

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L. Díaz

Pola de Lena

La entrada a Pola de Lena luce, desde hace unos días, con más color que nunca, dando la bienvenida a vecinos y visitantes. Todo ello gracias a un nuevo mural, ubicado justo frente a las "letronas" de Pola, una gran pintura que representa la tradición ganadera del concejo lenense, y en el que puede leerse el lema "Abraza nuestra tierra".

Una frase, la elegida para el mural, seleccionada por los integrantes del Plan de Infancia y Adolescencia de Lena. Un programa que, a lo largo de todo al año, impulsa actividades y sirve de interlocutor con el Ayuntamiento, que de esta forma conoce de primera mano las opiniones y necesidades de los más jóvenes del municipio.

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