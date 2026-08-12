Juan José Sevillano, de 85 años, sube Pajares en bicicleta "al ritmo de los más jóvenes, va muy rápido"

Juan José Sevillano es amante de la bicicleta "desde guaje". Para celebrar su 85 años subió, una vez más, el puerto de Pajares, para comer con sus amigos del Club Ciclista Valles Mineros en Villamanín (León). "Tiene 85 años, y va a al ritmo de los jóvenes. Y sale todos los días, no falla", recalca el presidente del equipo, Alfredo Hernández. "Estoy en bastante buena forma, sí", admite modesto Sevillano. Cada día sale en bicicleta, por la mañana, y por la tarde, "voy un poco a la huerta".

El Club Valles Mineros quiso celebrar con Sevillano sus 85 años. Una veintena de sus integrantes -en total son 157- salieron con el veterano ciclista sobre las diez de la mañana, "del entorno de la estación de tren, como hacemos todos los días". "Unas veces vamos ocho o diez, por semana, los sábados y los domingos nos juntamos hasta cincuenta", explica Juan José Sevillano. Su relación con la bicicleta viene "de siempre", tiene el recuerdo de ir al colegio en bicicleta, él que es de Figaredo. Primero en bicicletas de la época, "eran mucho más pesadas. Las de ahora son mucho más modernas, ligeras", las diferencias son muchas, "ahora es más sencillo", subraya Sevillano.

Juan José Sevillano. / J. R. Viejo

Su estado de forma abruma incluso a sus compañeros de club ciclista. Este martes hicieron una ruta que incluía la subida a Pajares, puerto de primera categoría para la Vuelta Ciclista a España. "Va al ritmo de los jóvenes, muy rápido, a ritmos de más de 30 kilómetros por hora". Empezó su trayectoria laboral en un taller de Mieres, luego en 1968 se incorporó a Minas de Figaredo, estuvo más de veinte años como vigilante en su lavadero de carbón. A sus 85 años, nada se le pone cuesta arriba... de forma literal. "Me encanta salir en bicicleta con los amigos del club. Venimos muchas veces aquí a comer a Villamanín. Unas veces subimos por Pajares, otras veces usamos otras rutas. Por San Isidro, Ventana", todos ellos puertos duros.

Toda España

Vecino de Cortina de Figaredo, "frente al pozo", llegó a recorrer anualmente "más de 30.000 kilómetros", ahora "ya son menos". La península Ibérica la tiene pedaleada "de arriba a abajo, entera", en más de una ocasión. Una vez salieron "a las cuatro de la mañana, para llegar a La Coruña antes de que se hiciera de noche", unos 350 kilómetros. Un auténtico "ultraman", antes de que estas pruebas de gran fondo se pusieran de moda. Con el Xacobeo, cada cuatro años, "íbamos siempre en bici por Galicia". Durante 11 años seguidos completó "el libro de la Federación de Ciclismo" de Asturias, recorriendo los 78 concejos de la región con la fuerza de sus piernas. De estas visitas le queda su simpatía por "la zona de Los Oscos, es un lugar que me gusta mucho para andar en bici".

Orgullo

"Para nosotros esto todo un orgullo tener a Juan José en el club", añade el presidente del Valles Mineros. Las Cuencas son territorio ciclista, con muchos concejos apostando por su práctica y recuperando recorridos. También lo es por la cantidad de practicantes, y por su calidad. Ahí está el jovencísimo Benjamín Noval, lavianés de 17 años que es la gran esperanza del ciclismo español. 68 años mayor que él es Juan José Sevillano, que quiere seguir pedaleando, "por mucho tiempo" por las carreteras de Asturias.