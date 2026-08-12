Miles de personas siguen el eclipse desde las zonas altas de las Cuencas: lleno en Pajares, "está siendo increíble"
Los altos de Cotobello y Polio registran también gran afluencia de público
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Miles de personas se decantaron por ubicaciones de las Cuencas para seguir el histórico eclipse total de sol. El alto de Pajares, elegido por el Principado para emitir el eclipse, se llenó de gente, y obligó a abrir la telecabina para subir a la zona de Cuitunigru antes de tiempo.
No solo Pajares se llenó. También en Cotobello (Aller), o en Polio (Mieres) hay gran afluencia de público para seguir este evento astronómico.
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