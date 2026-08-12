Música, gastronomía y respeto a las tradiciones, los puntos fuertes de las grandes fiestas de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo

Los vecinos de El Carbayu ya cuentan con su programa de fiestas para los días 7 y 8 de septiembre. Una celebración que, además, este año quiere promover el uso del recuperado Camino Real. Fue en 2024 cuando el Ayuntamiento de Langreo limpió este sendero, una ruta que "llevaba más de cincuenta años cerrada y sin uso". Con motivo de la promoción de la novena (un rezo católico que dura nueve días), la Sociedad de Festejos y Cultura de El Carbayu decidió el año pasado hacer una caminata anual desde la plaza de La Salve (en Sama), hasta la Ermita de Nuestra Señora del Carbayu. La fecha indicada es el día 30 de agosto a las 17.00 horas. Al finalizar, harán una ofrenda floral recordando a todos los caminantes.

El programa festivo propiamente dicho comenzará el lunes 7 de septiembre, a las 12.00 horas con una ofrenda floral en Pampiedra, recordando a sus Canteros. A las 13.00 horas, se inaugurará oficialmente la fiesta con un "barrenazu". Para los más pequeños, habrá un taller artístico organizado por Xareu Espaciu Creativu. Por supuesto que la música no puede faltar en una buena fiesta. A las 19.30 horas la Escuela de Baile "¿Bailamos?" hará una actuación, que preparará la noche para recibir a las 22.30 horas al "DJ Vas Bailar" y a la orquesta "Finisterre Project".

Día grande

Tras la resaca del primer día, llega la jornada grande en El Carbayu, el martes 8. A las 11.30 horas será la diana floreada, seguida de la bendición del ramo y de la lectura del pregón por parte de Ramón Secades (presidente del San Esteban de Ciaño Club de Fútbol, elegido Langreano de Honor el pasado año). Enseguida se nombrará al "Langreano de honor" a Marino Díaz Díaz, tras haberlo elegido "un jurado compuesto por la junta directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura de El Carbayu y por grupos políticos del municipio, junto con el Alcalde", explicaba Julio González, presidente de la asociación organizadora de las fiestas. A las 13.00 horas tendrá lugar una misa cantada por la Sociedad Coral "Maestro Lozano", a la que le seguirá la tradicional procesión de la virgen, acompañada por la diversas bandas de música y gaitas de Langreo. El pregón, el nombramiento del "Langreano de honor" y la misa se retransmitirán a través del canal de YouTube de la Sociedad.

La fiesta ofrecerá una comida campestre a las 15.00 horas, comenzando a las 16.00 horas las actuaciones de Grupo "Rejia" y de la cantante Mina Longo. La comida campestre tendrá un precio de 3 euros por utilizar su zona exclusiva y reservada para ello. En cuanto a actividades lúdicas, a las 18.30 horas se realizará la "puya del ramu" y a las 18.45 horas, un bingo "loco". La noche acabará con las actuaciones del "Trío Nostalgias" a las 20.00 horas, "DJ Vas Bailar" a las 22.30 horas y la orquesta "Fania Blanca Show" a las 00.00 horas.

Autobuses

La celebración misma también ofrecerá servicio de autobuses. Las salidas se harán desde La Felguera en la parada de autobús, en Sama desde la Plaza La Salve, Ciaño desde la Torre La Quintana. La franja horaria será desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas, para ambos días. No obstante, el día 8 también habrá autobuses a partir de las 22.00 horas.