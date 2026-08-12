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El palacio del siglo XVII que va a ser inmediatamente restaurado en Lena: una joya del barroco asturiano

El inmueble de los Faes de Miranda, en Carabanzo, recibirá una inversión de 172.000 euros para asegurar sus muros y adecentar toda su zona exterior

Reproducción virtual de la primera fase de la restauración el entorno del palacio.

Reproducción virtual de la primera fase de la restauración el entorno del palacio. / Ayto de Lena

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Carabanzo (Lena)

El palacio de los Faes de Miranda, en la localidad de Carabanzo, es una de las grandes joyas arquitectónicas que guarda en su territorio el concejo de Lena. Un inmueble protegido, pero que por su mal estado forma parte de la lista roja del Patrimonio Cultural que elabora la asociación "Hispania nostra". Una situación que se espera que cambie a partir de las próximas semanas, cuando comiencen las obras de la primera fase de la restauración y mantenimiento del inmueble.

El Ayuntamiento de Lena adjudicó hace unos días las obras de "urbanización la rehabilitación del entorno del palacio de los Faes de Miranda" a la empresa Construcciones y Canalizaciones José Saa, por un importe de 172.667 euros, y un plazo de ejecución de tres meses. El palacio data de finales del siglo XVII, es de estilo barroco y fue encargado por Matías Faes de Miranda como residencia familiar en el concejo de Lena.

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Prácticamente quince años le ha llevado al Ayuntamiento poder elaborar un proyecto de restauración del histórico inmueble. Será un trabajo que se haga por fases, a medida que se consiga financiación. Esta primera parte de las obras, ya adjudicadas, consistirán en el asentamiento de las fachadas y la mejora de la zona externa del edificio. Todo ello, con un objetivo: su conservación a largo plazo.

El palacio de Los Faes de Miranda en Carabanzo, Lena.

El palacio de Los Faes de Miranda en Carabanzo, Lena. / A. Velasco

En esencia, las obras que se van a llevar a cabo ahora incluyen la limpieza de la parcela, la eliminación de la vegetación de las edificaciones, la consolidación de las construcciones de cantería, hacer visitable y utilizable el entorno del palacio, "mediante alumbrado público autosuficiente (energía solar)", instalar pavimentaciones blandas y mobiliario urbano, "todo ello sin perder la imagen rural del conjunto".

Proyecto

El proyecto, firmado por el arquitecto Brezo García Fernández-Jardón subraya que "atendiendo a lo expresado" por las necesidades del Ayuntamiento, "a la normativa vigente y a las características de la parcela" se opta por "una intervención sin estridencias, consistente en limpiar y consolidar lo existente, permitir el uso de la parcela para la celebración de actos, eventos y visitas al exterior del conjunto arquitectónico". En la parcela se crearán dos accesos desde el camino público, uno "al sur de la torre, otro en el extremo norte", que permitirán caminar "alrededor de las edificaciones".

En los muros se realizará un tratamiento "de limpieza de cantería", además de la restauración y tratamiento de "los elementos metálicos en balcones voladizos de la fachada principal de la torre". También se repondrán cuatro ventanas existentes en la torre, con carpintería de madera de castaño laminado", que serán una "reproducción exacta de las existentes".

Restauración progresiva

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, explicaba en el momento de presentar el proyecto que la rehabilitación integral del palacio supone una "inversión muy elevada", y que por este motivo se va a ir procediendo a hacerla por fases. Esta primera parte de las obras será financiada por el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Central. El palacio de los Faes "es uno de los elementos más importantes del patrimonio histórico de Lena", añadía la regidora.

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Lista Roja

Las Cuencas Mineras tienen varios elementos incluidos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra. En concreto, más de media docena de elementos, ubicados tanto en la cuenca del Caudal como en la del Nalón. Además del Palacio de los Faes, están en este nada deseable listado la estación de Feve de La Felguera, la Sociedad Ibérica del Nitrógeno –conocida como Nitrastur– y una parte del conjunto de la antigua fábrica siderúrgica de La Felguera, todas ellas en Langreo; el sanatorio, la botica y la escuela de niñas del poblado minero de Bustiello en Mieres; y la iglesia de Ricao, en Caso. También está el Torreón de Peñerudes, ubicado en el concejo de Morcín, con la categoría de Bien de Interés Cultural y que el Gobierno regional tiene previsto rehabilitar, para lo que ya ha consignado fondos. Hasta hace poco, el listado también incluía a la allerana Torre de Soto. Sin embargo, los trabajos acometidos para su restauración hicieron que pasase a otra relación, la llamada "Lista verde", en la que se enumeran los bienes que, tras estar en la roja, han sido rehabilitados.

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