El embalse de Los Alfilorios es la caña: lleva siete años seguidos llenando el coto pesquero

Las actividades recreativas en los pantanos de las Cuencas Mineras fueron un caballo de batalla constante entre los ayuntamientos y la administración. Si en el parque de Redes, la apuesta fue la navegación lúdica en Tanes, en la comarca del Caudal, y concretamente en Morcín, la lucha fue porque se permitiese la pesca en el embalse de Los Alfilorios. Hace ahora siete años que se logró luz verde para la actividad, y no pudo ser más acertada: de nuevo el coto ha llenado todas sus plazas para pescar.

En el presente 2026, no ha quedado ni un solo hueco libre. El alcalde morciniego, Mino García, explica que "en la primera tanda de reservas solo quedó un hueco, cuando en la mayoría de cotos de Asturias siempre queda mucho más". Hueco que se llenó en el segundo periodo de reservas para el embalse de Los Alfilorios. "Estamos muy satisfechos, es el séptimo año consecutivo que se puede pescar en el embalse y el séptimo que se llena de pescadores", asegura el regidor, que agrega que "con ello se demuestra que estábamos en lo cierto cuando pedíamos insistentemente que se permitiera la pesca recreativa".

Cupos

Lo cierto es que desde un primer momento, en Morcín se tuvo claro que la idea no pasaba por sobreexplotar la zona, sino por dar una alternativa de uso lúdico al pantano en unas dimensiones que fuera capaz de soportar, tanto en volumen de pescadores como en protección de la fauna. Así, el coto tiene unos cupos muy ajustados: un máximo de tres cañas diarias y un máximo de tres piezas por caña. "Creemos que se dimensionó muy bien el espacio y la actividad, y que esa es la clave para que todo marche como hasta ahora, siendo un éxito", aseguraba el regidor. Los Alfilorios acoge pescadores cinco días a la semana, por lo que el máximo de truchas que salen semanalmente del pantano son 45.

Nacho Fernández, en una suelta de trucha reproductora en el embalse de Los Alfilorios. / David Montañés

La lucha para que se pudiera poner en marcha la zona pesquera del embalse fue titánica, y duró años. La Confederación Hidrográfica (antes del Norte, hoy del Cantábrico) no estaba muy por la labor de permitir actividades lúdicas en el pantano, y durante años, no solo hubo presión vecinal, sino también política. Finalmente, en 2020, se permitía por primera vez crear el coto de Los Alfilorios, y los resultados en estas siete campañas no ha podido ser mejores.

Futuro

De momento, las próximas temporadas de pesca parece que seguirán igual, sin modificaciones ni proyectos anexos al pantano. "No queremos que por ser ambiciosos y pedir permisos para hacer algún tipo de proyecto nos vayan a quitar lo que ya tenemos", explica Mino García. El alcalde aclara que "para cualquier cosa que queramos hacer en el entorno de Los Alfilorios vamos a necesitar siempre que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico nos dé su visto bueno, y eso es algo complicado". Por ello, explica "lo único que queremos es que se siga dejando pescar a la gente y pasear por el entorno del pantano, con eso es suficiente por el momento", valoró el regidor.

Y entre los pescadores, satisfacción. Nacho Fernández, directivo de la Real Asturiana de Pesca, señala que "el coto de Los Alfilorios es un éxito". "Los pescadores están contentos, no se machaca mucho el pantano, y eso es bueno para todos", indica Fernández. Además, es uno de los encargados de proceder a las repoblaciones para garantizar la presencia de truchas: "todos los años repoblamos con unos 15.000 alevines el río Barrera, y también soltamos 200 o 300 truchas reproductoras en el embalse para que se asegure la especie", señala. Y es que con todos estos ingredientes, el embalse morciniego de Los Alfilorios es la caña para la pesca.