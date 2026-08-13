El "furacón" para la nueva piscina de Mieres: así marchan las obras en Vega de Arriba

Hace cuatro años, el Ayuntamiento de Mieres anunciaba que el casco urbano recuperaría su piscina al aire libre. Iba a ser un proyecto inminente, pero ha tardado casi un lustro en desarrollarse por diversos problemas. Ahora, ya no hay marcha atrás. El complejo deportivo de Vega de Arriba, donde se ubicarán los vasos proyectados, está en obras. En ese espacio es donde se ha cavado un "furacón" que será la base en la que instalar la piscina descubierta principal de la instalación.

Los trabajos comenzaron a primeros de julio, con la señalización topográfica de la parcela en la que se va a desarrollar el proyecto. Los técnicos dividieron los espacios donde se construirán los vestuarios, una piscina infantil y una piscina principal. Ahora, y a mediados de agosto, las obras van a buen ritmo, y ya se han excavado la tierra para lo que será el gran vaso principal de la instalación. Se trata de un gran agujero con dos metros de altura en su parte más profunda y 1,30 metros en la parte que menos cubrirá.

La zona en la que se instalarán los vestuarios. / A. Velasco

Los movimientos de tierra realizados hasta ahora también han delimitado ya la zona donde se instalarán los vestuarios, que se ubica cerca de la salida actual del edificio de la piscina cubierta hacia el futuro complejo al aire libre, que Mieres recuperará para 2027 después de dos décadas de secano estival en el casco urbano.

Máquinas

Este jueves, tanto las palas removiendo tierras como varios técnicos realizando mediciones formaban parte del grupo de trabajo que estaba en las instalaciones de Vega de Arriba a pie de obra. Mientras máquinas y operarios realizaban sus labores, los usuarios del gimnasio y la piscina climatizada de Vega de Arriba podían ver en primera persona los avances de unos trabajos que deberían estar listas para el próximo verano, ya que cuentan con un plazo de ejecución de once meses.

Máquinas trabajando sobre la parcela donde se ubicarán las piscinas. / A. Velasco

El proyecto de la piscina de Vega de Arriba sufrió varios contratiempos desde que se anunciara en 2022. Cuando las obras iban a sacarse a licitación con un presupuesto de algo más de un millón de euros del remanente municipal llegaba la guerra de Ucrania, lo que produjo un incremento inesperado de los precios de la energía, que obligó al Ayuntamiento de Mieres a desembolsar el dinero para hacer frente al encarecimiento del suministro de las instalaciones municipales. Posteriormente, el consistorio sacaba las obras con el citado presupuesto, pero el concurso quedaba desierto. El motivo fue el incremento de precios en los materiales, algo que también hizo que otros concejos se dieran de bruces en las contrataciones de proyectos similares, que también quedaron desiertas.

El pasado mes de abril, y después de una modificación del proyecto para incluir también los vestuarios y un incremento hasta los casi dos millones de euros en el presupuesto base de licitación, las obras se adjudicaban finalmente por un precio de 1.794.000 euros. Unos trabajos que comenzaron en julio, y que marchan a buen ritmo.