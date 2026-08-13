El nuevo parque de Langreo deberá esperar hasta el próximo año: los trabajos comenzarán cuando concluya la urbanización del plan de vías

El nuevo parque de La Felguera deberá esperar al próximo año para comenzar a tomar forma. El gobierno local indicó que no se pondrá manos a la obra para diseñar el nuevo espacio verde de Langreo Centro hasta que concluyan las obras de urbanización del plan de vías, cuya finalización está prevista para finales de este año. Será también entonces cuando se determine la vía de financiación para la actuación, con recursos municipales.

El nuevo espacio verde estará en la parcela de titularidad municipal emplazada junto al estadio de fútbol de Ganzábal, un terreno que hasta ahora había estado afectado por las obras del soterramiento de las vías. Se usó como zona de acopio de material y para alojar maquinaria en los trabajos de soterramiento y ahora cumple la misma función en las tareas de urbanización del suelo liberado por las vías. La intención del Ayuntamiento es contar en la zona con un amplio espacio verde con árboles que sirva de "zona de refresco" y esparcimiento para los vecinos.

La parcela del futuro parque a la izquierda, con el paseo y el carril bici de la urbanización del plan de vías a la derecha. / M. Á. G.

El espacio verde de Langreo Centro estará, en concreto, en la parcela que va desde la rotonda de acceso a Valnalón hasta el inicio de la calle La Unión, en las inmediaciones de la pinacoteca. Es un terreno junto al que discurría el antiguo trazado. En la zona ya se puede ver el trazado del nuevo carril bici y el paseo peatonal que discurre por encima del tramo soterrado.

Acopio de materiales

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, expuso que en “el momento en que finalice la actuación de la urbanización, nosotros, con cargo a los presupuestos municipales o con cargo a remanentes, pretendemos hacer una zona verde. Pero eso siempre esperando a que acabe antes la ordenación de la zona del soterramiento”. Y añadió: “Es un sitio que se está utilizando para acopio de materiales. Están metiendo allí máquinas y materiales y aún no podemos hacer nada de momento”.

El objetivo de hacer un parque en la zona lo anunció hace un año el alcalde, Roberto García, que destacó que dos años antes "se aprobó por parte del Pleno del Ayuntamiento que fuera una zona verde y queremos comenzar con ello. Cuando se definieron los usos de esos terrenos se planteó incluso combinar ese espacio verde con vivienda, una opción descartada por el regidor. “Langreo tiene suficiente baldosa ya y lo que necesita son espacios verdes”, expuso entonces.

Parcela del futuro parque. / M. Á. G.

Será un nuevo atractivo para el nuevo espacio urbano que está naciendo sobre los terrenos liberados por las vías. Las nuevas rotondas, el trazado del carril verde, espacios verdes y las baldosas de la nueva pavimentación son algunos de los elementos que empiezan a vislumbrarse en la nueva ciudad que emerge sobre la antigua trinchera ferroviaria. Los trabajos, con una inversión de 9,3 millones, están en su etapa definitiva. Comenzaron oficialmente el pasado mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de 15 meses con lo que deberían estar concluidos a finales de este año. Será la conclusión de unas obras que se han prolongado durante más de 15 años.

Los trenes de Feve de la línea Gijón-Laviana discurren bajo tierra por Langreo desde junio del pasado año, por un tramo soterrado entre Sama y La Felguera. El siguiente paso fue la urbanización de las 55,4 hectáreas de terreno que quedaron liberadas por las vías. La trinchera ferroviaria supuso durante décadas una herida para Langreo que ahora se está suturando.