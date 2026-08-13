Riosa, con los más vulnerables: repartirá ayudas para alimentación, ocio y conciliación para familias con menores

El Ayuntamiento de Riosa ha recibido una ayuda por parte de Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias para la puesta en marcha de un programa de subvenciones de emergencia social del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales 2026, en el que se ha invertido en todo el territorio más de 12 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes se abre el próximo lunes, 17 de agosto, y estará operativo hasta el 4 de septiembre.

Tal y como explica el propio consistorio riosano a través de un bando firmado por el Alcalde, Roberto Álvarez, este programa se llevará a cabo "a través de la concesión de una ayuda económica a aquellas familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, cuando se confirme que la unidad familiar se encuentra en situación de privación material severa". En este sentido, para garantizar que el dinero se reparte de la manera más justa, se atenderá, reza el texto "al indicador propuesto por la Unión Europea, AROPE (Tasa de referencia en la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza o exclusión social) que combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo".

En un principio, estas subvenciones irán en dos líneas diferentes. El 76 % del importe total de la subvención regional debe destinarse al llamado "Programa A1", de ayudas directas a la familia. El 24% restante del importe total de la ayuda regional se aplicaría al "Programa A2", que se creó específicamente "para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral".

El Ayuntamiento de Riosa explica que "los modelos de solicitud junto con la documentación requerida estarán a disposición de los interesados en las dependencias de los Servicios Sociales Municipales de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas".