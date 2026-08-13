Tuilla celebrará sus 30 años de fiestas por todo lo alto: música, juegos tradicionales y fiesta de la espuma

El mes de agosto es el de la "folixa" en las Cuencas. La parroquia langreana de Tuilla estará de celebración durante todo este fin de semana.

La inauguración oficial se producirá el viernes al mediodía con un chupinazo de inicio de fiesta, seguido de una actuación de gaitas y tambor por todo el pueblo. A las 13.00 horas se ofrecerá una sesión vermú con "Sandino y Pisitu". Para los más "cocinitas", a las 17.00 horas tendrá lugar un concurso de tortillas, y a las 18.00 horas, se realizará el "II Trofeo de bolos de Nuestra Señora del Amparo" en la bolera de La Mudrera.

Para acabar la noche por todo lo alto, se presentarán al rey y a la reina, con una exhibición de "zumba" a cargo del "Grupo Luci Dance". Seguido, la "orquesta Karine" dará el pregón y serán reconocidos como "Tuillenses de honor". Aunque la cita más musical será a las 22.00 horas, cuando empieza la verbena amenizada por la propia la "Orquesta Karine" y "DJ Tino".

Sábado

Tras la resaca festiva de la primera jornada, el sábado comenzará con una misa al mediodía en honor a Nuestra Señora del Amparo. Mientras se repite la sesión vermú, de 12.00 horas a 20.00 horas, habrá juegos tradicionales asturianos, realizándose un concurso a las 19.00 horas. La segunda verbena empezará a las 22.30 horas con "Gabino Show" y "DJ Tino" en el escenario.

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Domingo

El último día de festividad tocará "hacer un poco de deporte". A las 13.00 horas se entregará el "bollu" y una botella de vino (durante la sesión vermut) para cargar fuerzas. Será a las 16.00 horas cuando se suba al prau de la jira y se vuelva a bajar sobre las 21.00 horas, para acabar con una fiesta de la espuma. Para poner el broche de oro, la noche acabará con una descarga de voladores y fuegos artificiales a las 23.00 horas.