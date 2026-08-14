Las ancestrales minas de Texeo, más accesibles: el Principado culmina la mejora de la carretera a Llamo, principal ruta hacia el yacimiento

Datadas entre los años 2.500 y 1.400 antes de Cristo, para ir a trabajar a las minas de cobre de Texeo, en Riosa, no había otra forma de subir que no fuera a pie. Ahora, en pleno siglo XXI, los accesos a esta joya patrimonial ya se presentan de otra manera. El Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, junto al viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y los directores generales de Infraestructuras Guzman Castro, y de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, visitaron este viernes junto al Alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, y miembros de su equipo, los trabajos de reforma integral de la carretera La Vega-Llamo, en los que se invirtieron casi dos millones de euros, y que suponen, en palabras del responsable regional "una gran mejora en la red de carreteras".

Alejandro Calvo señaló que "nos habíamos comprometido con el alcalde a realizar esta obra en la carretera entre La Vega y Llamo, ya que era muy demandada por el Ayuntamiento y los vecinos". El consejero explicó que los trabajos "se han hecho con una terminación de muchísima calidad", y agregó que las obras "tienen alguna actuación singular, incluso en los elementos de protección que se utilizan". En este sentido, el responsable de Movilidad ponía como ejemplo la actuación singular en el puente existente en la carretera, "que limitaba el cruce de los vehículos y que ahora se amplía".

El responsable regional apuntó que la de Riosa, "es una obra importante, de las que venimos realizando por toda la geografía asturiana en esta media de presupuestos entre uno y dos millones, y con las que millón hemos conseguido mejorar de manera muy muy significativa el estado de la red, tanto con obras de conservación como mejoras integrales como esta".

El acceso a la nueva carretera La Vega-Llamo. / A. Velasco

Calvo también se refirió a la mejora que la nueva carretera supone para los visitantes de las minas de Texeo. "Es verdad que, para nosotros, la prioridad absoluta siempre es el día a día de los vecinos, porque muchas veces en la red de carreteras se le da mucho mayor valor a las vías de alta capacidad y menos a las más cercanas a los pueblos", indicó, para agregar que "una obra con esta también supone una garantía y una mejora en la seguridad porque hay mucha gente que viene a visitarnos, que no está acostumbrada a circular por carreteras de montaña, y por lo tanto tener una carretera en condiciones, con buenos cruces, es muy importante".

La visita de Alejandro Calvo y su equipo a Riosa no se quedó meramente en un encuentro de cortesía a modo de inauguración de la carretera, sino que según explicó, la idea era "hacer una reunión larga de trabajo con el alcalde e ir planificando tanto las actuaciones que tenemos en curso, desde obras cooperables hasta mejoras de carreteras, y también pensando ya en el próximo año".