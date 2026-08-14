El deporte toma el relevo en Talleres del Conde: el recinto ferial de Langreo acogerá este mes sesiones (gratuitas) de aerobic y pilates

La Fábrica Cultural de Talleres del Conde continuará su actividad durante la segunda quincena de agosto con un programa en el que destaca el deporte, resaltó el gobierno local. Los lunes y miércoles se realizarán sesiones de aerobic mientras que el martes y el jueves cogerán el relevo los aficionados al pilates. El horario de las actividades será de 10.30 horas a 11.30 horas. En las primeras semanas de actividad ya hubo clases de yoga.

Además, los Talleres del Conde acogerán la proyección de la película "Robot salvaje" el jueves 26 de agosto a las 22.00 horas. "El film narra la aventura de Roz tras naufragar en una isla deshabitada donde debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano", señalaron los organizadores de la proyección.

Talleres del Conde, el nuevo recinto ferial de Langreo, que está llamado a convertirse en un referente cultural de Asturias se inauguró a mediados de julio con una fiesta cultural abierta al público en la que hubo música y distintas actividades.

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Los Talleres del Conde representan uno de los principales elementos del patrimonio industrial de Langreo y su recuperación permitirá disponer de un espacio abierto a la ciudadanía. La recuperación de los Talleres del Conde ha contado con financiación del Instituto para la Transición Justa y del Principado de Asturias, dentro de las actuaciones de regeneración y dinamización de las comarcas mineras.