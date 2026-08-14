Las marquesinas de Moreda lucen nueva capa de pintura

El paseo de Les Xandes es una de las principales calles de Moreda, que discurre paralela a las vías del tren y que supone zona de paseo habitual de los vecinos. Para que se pudieran refugiar del sol, el Ayuntamiento de Aller instaló hace unos meses unas marquesinas con toldos. Sin embargo, el paso de los meses ha hecho que la pintura de algunos de estos equipamientos se haya resentido. Para que el problema no se extendiera, el gobierno local allerano ha decidido poner en marcha un plan de repintado de las estructuras, que se está llevando a cabo estos días. En la fotografía, operarios pintan una de las marquesinas en el paseo.