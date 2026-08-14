Las marquesinas de Moreda lucen nueva capa de pintura
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El paseo de Les Xandes es una de las principales calles de Moreda, que discurre paralela a las vías del tren y que supone zona de paseo habitual de los vecinos. Para que se pudieran refugiar del sol, el Ayuntamiento de Aller instaló hace unos meses unas marquesinas con toldos. Sin embargo, el paso de los meses ha hecho que la pintura de algunos de estos equipamientos se haya resentido. Para que el problema no se extendiera, el gobierno local allerano ha decidido poner en marcha un plan de repintado de las estructuras, que se está llevando a cabo estos días. En la fotografía, operarios pintan una de las marquesinas en el paseo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido tras intentar apuñalar a su expareja en el centro comercial de Mieres
- Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
- Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana
- Juan José Sevillano, de 85 años, sube Pajares en bicicleta 'al ritmo de los más jóvenes, va muy rápido
- Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores
- Aleida Granda, candidata de la ejecutiva del PSOE de Langreo para tratar de recuperar la Alcaldía
- Un vecino con un perro localizó a Juan Peña, de 80 años, que llevaba desaparecido desde el domingo por la tarde en Laviana
- El angustioso rescate de Karma, una perra arrojada al río en Langreo para que se ahogara